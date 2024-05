Szczucie jako sport narodowy

Z mowy nienawiści robią użytek nie tylko politycy. Robią z niej użytek również dziennikarze. Ostatnio natknąłem się właśnie na wyrazisty komentarz któregoś z braci Karnowskich w tygodniku "Sieci". Brat Karnowski nie próbuje nawet udawać, że mowa nienawiści jest mu obca. Posługuje się tą mową bez ogródek, z upodobaniem, wręcz ze znawstwem. Dzieli nieszczęsny polski naród na "obóz propolski" i nienazwaną, zapewne dla ostrożności, resztę. Obóz propolski to ci, co myślą jak Karnowski, a ci, co myślą inaczej, należą do obozu antypolskiego. Są to ludzie mówiący wprawdzie po polsku, ale nie Polacy. Osobnicy, których należy się pozbyć, bo swoim istnieniem nic, tylko przeszkadzają prawdziwym patriotom. Nie ma tu formułowanych wprost wezwań, żeby tę szkodliwą bandę wsadzić do więzienia, ale każdy patriota rozumie, że właśnie tam jest miejsce odpowiednie dla takich osobników. Na tym polega wyrazistość.