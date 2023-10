Polacy, nic się nie stało

Kampanię wyborczą, która wedle Prezesa, była trzecim z rzędu bezprecedensowym sukcesem, już na pierwszej stronie określono jako "Brudną kampanię opozycji". I wtedy pojąłem, że PiS naprawdę ma problemy. Dotychczas takie informacje traktowałem sceptycznie. Jako wyraz chciejstwa, czyli, posługując się językiem zrozumiałym dla współczesnego Polaka z wyższym wykształceniem, z dużego miasta, jako "wishful thinking". Tym razem znalazłem potwierdzenie u źródła. I to jest właśnie dowód na to, że warto wydać parę groszy na organy patriotycznie, że nie wolno zasklepiać się w swojej bańce.

A teraz zajmę się moją bańką. Uważam otóż, że nastrój triumfalny jest przedwczesny, te ogólne ochy i achy zostawmy na później. Zobaczmy najpierw, co nam szykuje Prezes i jego koledzy. Oni przecież dzieła przerobienia Polski wedle swoich upodobań nie dokończyli i - co ważniejsze - choć z pewnością poprawili swoją i swoich rodzin, sytuację materialną, to jednak jest rzeczą zrozumiałą, że nie mają zamiaru poprzestawać na małym. Chcą poprawiać dalej i to jest rzecz ludzka.