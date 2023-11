I to jest drugi punkt mego wystąpienia: ocena sytuacji bieżącej. Uważam ją za niesłychanie niebezpieczną. Rozumiem, że jest się z czego cieszyć, sam się cieszę, ale namawiam do analizowania ruchów i słów Prezesa. Otóż wcale nie uważam, że Prezes stracił kontakt z rzeczywistością. PiS przegrał wybory do Sejmu i Prezes był oszołomiony. Szybko jednak przypomniał sobie, że jego partia uzyskała najlepszy wynik i tym wynikiem pocieszał swoich zdezorientowanych kolegów i oni tę melodię podchwycili. Minęło kilka dni, Prezes przyjął do wiadomości przegraną i krok po kroku zaczął prezentować plan odzyskania władzy. Nie jest to plan dla zadowolonych z życia wykształciuchów, ale dla średniozamożnego Polaka w wieku 45+. Jest to plan dla Polaka uważającego się za patriotę i z tej racji deklarującego gotowość, by w odpowiednim momencie poświęcić życie za ojczyznę. To do niego mówił Prezes, a jego słowa wypowiedziane w sali Sokoła w Krakowie: "jak się walczy o niepodległość ojczyzny, to każda cena jest do zapłacenia" i "pamiętajcie Państwo, że umierać za ojczyznę to rzecz piękna" zyskały entuzjastyczny aplauz słuchaczy. Tu wtrącę nieco złośliwie, że o ile wiem, to ani Prezes, ani inni ludzie ważni w PiS, choćby z powodu wieku, nie mają pojęcia o ginięciu za ojczyznę, bo wszyscy urodzili się po wojnie. Z tego między innymi powodu z patriotycznych wezwań czynią pusty frazes, łatwo i bez zastanowienia przechodzący im przez gardło, a polityczni rywale to zwykli zdrajcy, obcy agenci, zasługujący na unicestwienie.