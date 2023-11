Nie wystarczy pozbyć się Holeckiej

Wracam jednak do zasad. Moim zdaniem demokracja parlamentarna nie na tym polega, że jak ktoś zdobywa władzę, to trwa przy niej aż do śmierci. Taki człowiek sądzi, że tylko on wie i tylko on potrafi zrobić z posiadanej władzy należny użytek. Przypomnę, co Eliza Michalik napisała: "Na początek zniosłabym Święto Niepodległości, (...) bo kojarzy się wyłącznie faszystowsko-przemocowo i z płonącą Warszawą. A ten 15 października, te wybory, które po niemal dziesięciu latach (...) przywróciły nas wolności, (...) to byłoby świetne Święto Niepodległości".