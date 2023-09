Temat dnia

Jeśli idzie o "Symetrystów", to zamiast wysilać się na własny sąd o tej książce, posłużę się cytatem z Kataryny, autorki, którą, już wiele lat temu, kiedy po powrocie z Ameryki zaczynałem pracę w TVN24 polecił mi jeden z moich młodych kolegów. O książce Janickiego i Władyki, Kataryna - dziś stała felietonistka symetrystycznego "Plusa Minusa" - napisała: "Panowie z 'Polityki' porzucili obiektywne dziennikarstwo dla partyjnej propagandy". Zgadzam się z tą opinią z bólem, bo obu "Panów z 'Polityki'" cenię, ale wyraźnie są oni wyznawcami teorii, że toczymy wojnę na śmierć i życie, a na wojnie wszystko wolno. Ja tej teorii nie podzielam, bo widzę, do jakich spustoszeń prowadzi. Widzi je także Matczak i dlatego lekturę jego "Kraju, w którym umrę" polecam.

Już we wstępie Matczak wyjaśnia, jakie są jego zamiary: "Ta książka jest próbą znalezienia drogi środka między ideologią prawicy i lewicy. Drogi, na której wartości godne obrony nie zostaną podeptane przez żadną ze stron. To książka (...) dla milczącej większości, która ma odwagę myśleć bez uproszczeń".

Mam wątpliwości. Gdyby istniała milcząca większość, o której mówi profesor Matczak, prezydentem nie byłby Andrzej Duda, któremu slogan wyborczy "Polska w ruinie" utorował drogę do Pałacu Namiestnikowskiego. Matczak nie zajmuje się tylko polityką. Sięga do zmian we współczesnej kulturze: "Oto na naszych oczach homo faber zamienia się w homo ludens. Odchodzi do lamusa homo faber jako człowiek pracujący, rzemieślnik, który pozostaje w bliskim kontakcie z realnością i jej problemami (...) zamiast niego na scenie świata pojawia się homo ludens, 'człowiek bawiący się'. Nie musi być hulaką, to raczej ktoś, kto funkcjonuje w trybie jakiejś nierealności, takiej jak gra albo symulacja, ktoś, dla kogo od świata zewnętrznego ważniejsza jest rzeczywistość własnych doznań i emocji. Nie chce lub nie może skontaktować się z twardą rzeczywistością... Problem polega na tym, że tak jak dla homo faber zabawa jest treningiem i przygotowaniem do prawdziwego życia, tak homo ludens nie ma żadnego normalnego życia, które mogłoby po zabawie na niego czekać... Bo przecież wszystko jest zabawą" - pisze.