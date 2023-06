Na początku mego pisania na portal TVN24 nie bardzo wiedziałem, jakich tematów mam się trzymać, ktoś z kolegów praktycznie zauważył: "Jak to Pan nie wie? Sprawy zagraniczne to Pana specjalność". Nie wiedział, ten młody człowiek, że to nie była żadna specjalność, tylko przypadek.

Żeby opowieść skrócić i nie nudzić, czyli jak mówią Anglosasi : "making long story short", chodziło o to, że ponieważ długo mieszkałem za granicą, to pewnie znam jakiś obcy język i orientuję się, jak funkcjonuje zagranica. Wychodząc z tego założenia, moi szefowie w TVN zatrudnili mnie przy stworzeniu audycji poświęconej polityce światowej. Kazali wymyślić tytuł, odkrywczo zaproponowałem "Horyzont" i tak się zaczęło. Wykonywałem tę robotę przez piętnaście lat, aż zorientowałem się, że są w tej branży w TVN lepsi ode mnie, bardziej kompetentni i młodsi. Zrezygnowałem. Wtedy zrezygnowałem. Propozycja została przyjęta z ulgą, myślę, że przez obie strony, zaś niewygodne było jedynie to, że przylgnęła do mnie, niezasłużenie i wbrew mojej woli, opinia znawcy polityki międzynarodowej.

Koledzy z portalu TVN24, którzy mnie z rozpędu przygarnęli, oczekiwali zapewne poważnej myśli zagraniczno-komentatorskiej. Z czasem pogodzili się jednak, że jest to, w znacznej mierze, rubryka wspominkowa, z cyklu "Dziadek dziwy przypomina". Dla porządku wszelako, aby nie sprawiać zawodu i podtrzymać, skąd inąd ciążąca mi, opinię człowieka poważnego podejmuję kwestie międzynarodowe. Tak jest właśnie tym razem i oto rezultat.

Wojna Rosji z Ukrainą zmienia świat. Zmienia także Europę. W artykule pisma "The Economist" z 10 czerwca 2023 roku mowa jest o rozszerzaniu Unii, o tym, że Finlandia i Szwecja przystępują do NATO i mowa jest też o tym, że doszło do porozumienia dwóch najpotężniejszych krajów kontynentu Europejskiego: Francji i Niemiec. Autor - jak to w "Economiście", niepodpisany - dodaje też, że zmiany nie ograniczają się do wymiany uprzejmości między prezydentem Macronem i premierem Scholzem, podczas spotkania w Poczdamie - jedli tam razem kolację przez trzy i pół godziny. Po tej kolacji wyszło na jaw, że wyraźnie pod wpływem wojny, Scholz i Macron zmienili zapatrywania na wiele kluczowych spraw dotyczących Unii.

Dla Niemiec napaść Rosji na Ukrainę oznacza koniec rozwoju gospodarczego opartego o tanie rosyjskie surowce energetyczne i eksport do Chin. Niemcy też stopniowo i z wahaniem stały się dostarczycielem sprzętu wojskowego i broni dla Ukrainy. Z kolei Francuzi, którzy do niedawna sprzeciwiali się rozszerzaniu Unii na Wschód i traktowali kraje Wschodniej Europy jak niedojrzałą młodzież, również złagodzili swoje obiekcje. Macron popiera obecnie status Ukrainy i Mołdawii jako kandydatów do członkostwa w Unii. Francja wycofała też swoje weto wobec przyznania Albanii i Północnej Macedonii rangi kraju kandydata do członkostwa. Taka zmiana frontu sprzyja pytaniom o jej szczerość, ale może francuskie szefostwo naprawdę martwi się o przyszłość.

W Bratysławie przed kilkunastoma dniami Emmanuel Macron wezwał, aby Ukrainie "otworzyć drogę do NATO", a przecież cztery lata temu, ten sam Macron, powiedział, że organizacja ma "martwy mózg" czyli, mówiąc wprost, jest "zidiociała". Ostatnio źródła dobrze poinformowane twierdzą nawet, że prezydent Francji wyraził gotowość otwarcia dialogu o francuskim odstraszaniu nuklearnym. Według cytowanego tu obficie artykułu w "The Economist" w Europie "niewiele da się zrobić bez zgody Francji i Niemiec". Kłóci się to nieco z linią propagandową rządzącej obecnie Polską partii, która kładzie w głowę narodowi, że Unią trzęsą Niemcy, a to oni, jak uczy historia, winni są wszystkich naszych nieszczęść. A ponieważ Unia to Niemcy, to wszystkim naszym nieszczęściom winna jest Unia. Jeśli "The Economist" ma rację, to współsprawcą naszych nieszczęść byłaby Francja.

Ta sama Francja, o której dobrego zdania nie miał Jerzy Stempowski. W eseju zatytułowanym "Europa 1938 - 1939" Stempowski pisał: "Zachód został całkowicie zdewaluowany. (…) W układach monachijskich dopatrywano się nawet uznania Europy Wschodniej za strefę wpływów niemieckich". Zamieńmy tylko przymiotnik niemiecki na rosyjski, Hitlera na Putina i dostaniemy dzisiejszy obraz świata. Z tą tylko różnicą, że współcześnie Zachód - wygląda na to - na szczęście się ocknął i pozbył złudzeń.

Stempowski swoje uwagi pisał na kilka miesięcy przed wybuchem wojny, przed pierwszym września 1939 roku. Dziś brakuje nam w Polsce nie tylko polityków na miarę tamtych czasów, chociaż i oni nie uratowali Polski przed klęską. Kaczyńskiemu wydaje się, że jest Piłsudskim, nie wiem co wydaje się Tuskowi, Hołowni albo Czarzastemu, nie wiem komu wydaje się, że jest generałem Sikorskim. Natomiast wielu znanych dziennikarzy nie jest z pewnością Adolfem Bocheńskim, Catem Mackiewiczem ani Stempowskim.

W przedwojennym kabarecie śpiewali: "Jak się nie ma co się lubi, to się lubi, co się ma".

Opinie wyrażane w felietonach dla tvn24.pl nie są stanowiskiem redakcji.

Autor:Maciej Wierzyński

Źródło: tvn24.pl

Maciej Wierzyński - dziennikarz telewizyjny, publicysta. Po wprowadzeniu stanu wojennego zwolniony z TVP. W 1984 roku wyemigrował do USA. Był stypendystą Uniwersytetu Stanforda i uniwersytetu w Penn State. Założył pierwszy wielogodzinny polskojęzyczny kanał Polvision w telewizji kablowej "Group W" w USA. W latach 1992-2000 był szefem Polskiej Sekcji Głosu Ameryki w Waszyngtonie. Od 2000 roku redaktor naczelny nowojorskiego "Nowego Dziennika". Od 2005 roku związany z TVN24.