Między Bukaresztem a Wilnem 

W Wilnie na szczycie NATO nie powiedzieli Ukraińcom, kiedy ich przyjmą do tego najpotężniejszego w historii świata sojuszu wojskowego. Jakkolwiek nie czuję się wyjątkowo biegły w rozgryzaniu politycznych zagrywek na globalnej szachownicy, to nie czułem się zaskoczony. Nawet więcej, uważam, że tylko wariat mógł mieć nadzieje, że padnie jakaś data, zamiast ogólnikowych zapewnień w stylu: "przyszłość Ukrainy jest w NATO".

Prezydent Biden wywołał niesmak u jednostek o nastawieniu idealistycznym, kiedy na kilka dni przed spotkaniem kierownictwa NATO w Wilnie powiedział szczerze, że nie widzi Ukrainy w NATO. A ja się pytam: Co miał powiedzieć? Że widzi? Że lepiej by było, gdyby zaczął składać optymistyczne obietnice wiedząc, że ich nie dotrzyma?

Wtedy dopiero wyszedłby na słabeusza, albo na naiwniaka, którego nikt się nie boi albo - co gorsze - nikt nie słucha. Przypomniała mi się przy tej okazji rozmowa Mikołajczyka z Andersem. Czytałem o niej we wspomnieniach Andersa. W tej rozmowie Anders usiłował wybić Mikołajczykowi z głowy pomysł wejścia do Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. "Popełnia Pan nie tylko wielki błąd, (...) ale wyrządza Pan krzywdę sprawie polskiej" - perswadował Anders Mikołajczykowi, a Mikołajczyk na to : "Myli się Pan, generale, (...) jestem głęboko przekonany, że przyczynię się do tego. że Polska zachowa niepodległość. Mam obiecaną pomoc Prezydenta Roosevelta i premiera Churchilla". Churchill - jak to w życiu - miał w tym przekonywaniu swój interes, bo chciał kosztem polskich ustępstw obłaskawić Stalina i pozbyć się kłopotu z upartymi Polakami, którzy bronili się przed zgodą na przyjęcie tak zwanej linii Curzona jako wschodniej granicy.