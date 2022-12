Cała władza w ręce wsi?

Nie ma co dyskutować o tym, że dla części obywateli, tych mieszkających w małych wsiach, oddalonych od komisji wyborczych o parę kilometrów, dotarcie do tychże komisji jest trudniejsze niż dla innych. A jeśli jeszcze, wbrew różnym obietnicom walki z wykluczeniem komunikacyjnym, ci obywatele nie są w stanie dotrzeć do komisji publicznym transportem, to dla wielu z nich wyprawa do urny staje się prawdziwym wyzwaniem. To, że będzie się im głosowało łatwiej, bo komisję będzie można utworzyć także w ich niewielkiej osadzie albo do tej komisji się ich dowiezie – wydaje się logiczne i oczywiste. Problem w tym, że w tę logikę wpisany jest równie oczywisty interes polityczny. Wieś to bastion partii rządzącej. A zarazem to obszar, w którym notuje się z reguły niższą frekwencję niż w miastach. Założenie, że jeśli wieś pójdzie do urn bardziej masowo i - zważywszy na średni rozkład sympatii jej mieszkańców - PiS osiągnie lepszy wynik w skali kraju, nie jest założeniem nieuprawnionym. Bo o ile trudno jest z reguły prognozować, któremu z ugrupowań sprzyjać będzie większa frekwencja en general, to prognoza, że więcej wyborców w dużych miastach poprawia wynik dzisiejszej opozycji, a mniejsza frekwencja na wsi zmniejsza szanse partii rządzącej, jest już oparta na solidnych danych. Wystarczy napisać, że w pierwszej turze ostatnich wyborów prezydenckich Andrzej Duda dostał na wsi prawie 55 procent głosów, a w dużych miastach było ich niespełna 25 procent, by przewidzieć, kto będzie zbierał owoce łatwiejszego dostępu do komisji w Polsce B i C. Ale warto też dodać, że gdyby nawet ułatwienie głosowania sprawiło, że wieś zrównałaby się frekwencją z miastami, to nawet optymistyczne dla PiS założenia nie pozwalają uznać, że poprawi to wynik partii Kaczyńskiego (w porównaniu do opozycji) bardziej niż o jakieś 100-200 tysięcy głosów. Niby sporo, ale w skali 18-20 milionów głosów oddawanych w wyborach to zaledwie 1 procent.