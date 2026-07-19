Olsztyn Znaleziono ciało 33-latka zaginionego na jeziorze Kisajno na Mazurach Oprac. Agata Nalepa |

Sebastian Kluska o bezpieczeństwie nad wodą: starajmy się korzystać z kąpielisk strzeżonych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

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Jako pierwsze o zaginięciu mężczyzny poinformował RMF. Do tragedii doszło w miejscowości Piękna Góra. Zaginiony mężczyzna wypoczywał tam ze znajomymi na barce mieszkalnej. Według ustaleń służb, wyszedł z łodzi po północy w nocy z piątku na sobotę i od tego momentu nie było z nim kontaktu.

Jak przekazała policja, z zacumowanego jachtu w Pięknej Górze około północy wyszedł 33-letni mężczyzna i do tej pory nie wrócił. Jego znajomi zgłosili zaginięcie policji w Giżycku dopiero kolejnego dnia około godziny 16.

Ratownicy MOPR, policjanci i strażacy rozpoczęli poszukiwania. Na miejsce skierowano między innymi dron oraz sonar. Ratownicy z drona zauważyli pływające przy sąsiednim porcie klapki, a znajomi mężczyzny potwierdzili, że należą do zaginionego.

Tragiczny finał akcji

Ciało mężczyzny odnaleziono na głębokości około pięciu metrów w jeziorze Kisajno. Służby będą wyjaśniać okoliczności śmierci 33-latka.