W województwie warmińsko-mazurskim w ciągu zaledwie dwóch dni w marcu znalezione zostały trzy balony. Jako że do ich czasz przyczepione były skrzynki z napisami cyrylicą, istniało podejrzenie, że mogły to być urządzenia szpiegowskie. Biegli stwierdzili jednak co innego, a prokuratura umorzyła sprawę.