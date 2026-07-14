Olsztyn 17-latek bez prawa jazdy zginął w czołowym zderzeniu, pasażerowie byli pijani

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Szczytno

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tego tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 13 lipca, przed godziną 22 na drodze krajowej numer 58 na wysokości miejscowości Zielonka. Ze zgłoszenia wynikało, że doszło tam do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych.

Zginął 17-letni kierowca

Policjanci pracujący na miejscu ustalili, że kierujący osobowym Audi 17-letni mieszkaniec gminy Szczytno, na zakręcie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z osobowym Volvo, którym kierowała 44-letnia mieszkanka powiatu kętrzyńskiego.

Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 17-letniego kierowcy Audi nie udało się uratować. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.

W wypadku zginął 17-letni kierowca Źródło zdjęcia: KPP Szczytno

Sześć osób z szpitalu

W Audi jechało łącznie pięć osób. Oprócz kierowcy w pojeździe znajdowali się: 21-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty, 19-letni mieszkaniec Szczytna, 16-letni mieszkaniec Szczytna oraz 33-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty.

Volvo podróżowały cztery osoby, 44-letnia kierująca oraz troje pasażerów, 40-letni mieszkaniec powiatu bartoszyckiego, 54-letni mieszkaniec powiatu kętrzyńskiego i 52-letnia mieszkanka powiatu kętrzyńskiego.

Na miejscu wypadku policjanci ustalili, że dwóch pasażerów Audi - 19-latek i 16-latek - opuściło miejsce zdarzenia jeszcze przed przyjazdem służb, udając się do swoich domów. Funkcjonariusze szybko ustalili ich lokalizację, a obaj zostali następnie przewiezieni do szpitala. Łącznie do placówek medycznych trafiło sześć osób.

Wszyscy byli nietrzeźwi

Policjanci ustalili, że wszyscy pasażerowie Audi byli pod wpływem alkoholu. Wstępne ustalenia wskazują, że również kierowca mógł prowadzić pojazd po spożyciu. Okoliczność tę potwierdzą wyniki badań laboratoryjnych.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci ruchu drogowego, funkcjonariusze grupy dochodzeniowo-śledczej oraz technik kryminalistyki, działający pod nadzorem prokuratora. Na czas prowadzonych czynności droga krajowa nr 58 była całkowicie zablokowana. Trwa postępowanie, które ma szczegółowo wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.