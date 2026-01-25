Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Olsztyn

Rybacy wyszli na lód i za bardzo zbliżyli się do granicy

Rybacy wyszli na zamarznięty Zalew Wiślany, by łowić ryby
Strażnicy graniczni przekazali rybakom, by przesunęli swój zestaw połowowy bardziej na zachód, dalej od granicy
Weszli na zamarznięty Zalew Wiślany, by wystawić podlodowy zespół połowowy. Strażnicy graniczni zauważyli jednak, że za bardzo zbliżyli się do granicy z Rosją. Sytuację obserwowali też Rosjanie.

Służba dyżurna wachty portowej Bazy Jednostek Pływających w Starej Pasłęce 22 stycznia otrzymała zgłoszenie o planowanym wejściu na zamarznięty Zalew Wiślany.

"Rybacy poinformowali, że będą wystawiali podlodowy zestaw połowowy. To ich praca i jedyna możliwość zarobku w warunkach, gdy tradycyjny połów jest niemożliwy z uwagi na panujące warunki atmosferyczne. Muszą się dostosować, inaczej nie zarobią. Wcześniej sprawdzili grubość pokrywy lodowej, wynosiła około 30 centymetrów. Uznali, że jest wystarczająca do bezpiecznego wykonywania pracy" - informuje Katarzyna Przybysz z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Poduszkowiec na miejscu

Funkcjonariusze nadzorujący rejon przygraniczny zauważyli jednak, że rybacy za bardzo zbliżają się do granicy morskiej z Federacją Rosyjską. W związku z tym dowódca poduszkowca - jednostki dyżurnej SG-413 - podjął decyzję o wyjściu na akwen.

"Chwilę później, byli już w rejonie wiechy granicznej numer 11. Tam zastali czterech rybaków zajętych wystawianiem zestawu połowowego pod lodem. Rybakom dobrze znani są funkcjonariusze Straży Granicznej, niejednokrotnie nawiązywali z nimi kontakt i byli świadomi ich roli. Nie dziwiła ich więc kontrola oraz legitymowanie" - dodaje Katarzyna Przybysz.

Ich dane potwierdzono w systemach informatycznych, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Rybacy źle jednak oszacowali przebieg granicy państwowej, podeszli zbyt blisko jej linii i mogli ją nieumyślnie przekroczyć.

Rybacy wyszli na zamarznięty Zalew Wiślany, by łowić ryby
Rybacy wyszli na zamarznięty Zalew Wiślany, by łowić ryby
Źródło: MOSG

Rosjanie też byli w okolicy i obserwowali

"Fakt ten nie umknął rosyjskiej służbie granicznej, która wysłała w rejon granicy swojego poduszkowca. Rosjanie przyglądali się całej sytuacji z bezpiecznej odległości, nie reagowali, gdyż nie doszło do naruszenia granicy" - podkreśla Katarzyna Przybysz.

Strażnicy graniczni nakazali rybakom przesunięcie zestawu połowowego o 200 metrów w kierunku zachodnim. Przypomnieli im też o warunkach bezpieczeństwa przebywania na lodzie i obserwacji pogody oraz zmian, jakie mogą zachodzić pod jej wpływem na pokrywie lodowej.

Rybacy po zakończeniu pracy bezpiecznie wrócili na ląd.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mężczyzna został zatrzymany zaraz po przekroczeniu granicy
Zatrzymali Rosjanina z Niemiec poszukiwanego przez Czechów
Sternicy zostali ukarani mandatami
Pływali skuterami po wodach Rosji. Słono za to zapłacą
Trójmiasto
Wszedł na pas drogi granicznej, żeby zrobić zdjęcie. Dostał mandat
Francuz ukarany za pamiątkowe zdjęcia z granicy polsko-rosyjskiej
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl/MOSG

Źródło zdjęcia głównego: MOSG

Udostępnij:
TAGI:
Straż GranicznaWarmia i MazuryRybyrybołówstwoRosja
Czytaj także:
Milion złotych od TVN na 34. Finał WOŚP
Milion złotych od TVN dla WOŚP. "Na dobry początek"
WOŚP 2026
wosp
Pomysłów na pomaganie nie brakuje. Mały "Superman" gra już po raz trzeci
RELACJA
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
To pierwsza taka niedziela w tym roku
BIZNES
Gołoledź, oblodzenie
RCB ostrzega przed gołoledzią. "Ogranicz podróże"
METEO
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Upadł w łazience i nie mógł wstać. Miał coś, co go uratowało
WARSZAWA
WOŚP
Darmowa komunikacja miejska dla wolontariuszy
WARSZAWA
imageTitle
Alcaraz idzie jak burza. Wyrównał swój najlepszy wynik, nie stracił nawet seta
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła kolejna szóstka w Lotto
BIZNES
Osuwisko, Jawa
Szukają zaginionych pod masą błota. Wznowiono działania
METEO
imageTitle
Wiadomo, kiedy Świątek zagra o ćwierćfinał. Dobre wieści dla polskich kibiców
EUROSPORT
Smog
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
imageTitle
Gauff jak Świątek. Dominacja, chwilowy kryzys i znakomity powrót
EUROSPORT
imageTitle
Kapitalna nastolatka zmiotła z kortu kolejną rywalkę. Sabalenka następna w kolejce
EUROSPORT
imageTitle
"Jakościowa zapaść" Świątek? Trener spokojny o jej formę przed meczem z Inglis
EUROSPORT
Donald Trump przed wylotem do Michigan
Ambasador USA skomentował słowa Trumpa. "Polska nie ma większego przyjaciela"
Polska
imageTitle
Strzelanina i protesty. Hit NBA przełożony
EUROSPORT
imageTitle
Pewny awans Zielińskiego. "Nie daliśmy im pola do popisu"
EUROSPORT
Oblodzenie, zima, lód, zimno, mróz
Niebezpieczna ślizgawica. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
METEO
imageTitle
Sabalenka wyszła z kolejnych opresji. Ma ćwierćfinał
EUROSPORT
Odwołane loty w USA przez burzę śnieżną
Odwołane loty, zamknięte drogi. "Jeśli to możliwe, zostańcie w domu"
METEO
Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r.
Gwardia Narodowa aktywowana w Minnesocie
Świat
Donald Trump
Trump: w Wenezueli użyliśmy tajnej broni
Świat
Karol Nawrocki, Marta Nawrocka
Nawrocki z wizytą w Wilnie i "unikalna" propozycja prezydenta Litwy
Polska
Minneapolis
Media analizują nagrania z Minneapolis. Wnioski przeczą oficjalnej wersji
Świat
Jednym z objawów celiakii u dzieci może być ból brzucha
Ból brzucha, zmęczenie i osłabienie u dziecka. To może być celiakia
Zuzanna Kuffel
WOŚP
Rusza 34. Finał WOŚP, Nawrocki spotka się z Zełenskim, kolejna ofiara w Minneapolis
TO WARTO WIEDZIEĆ
Deszcz ze śniegiem
W niedzielę popada. Gdzie opady będą większe niż symboliczne
METEO
imageTitle
Mistrz świata z pierwszym maksem w karierze. I to jakim
EUROSPORT
imageTitle
Ekscytująca sobota w Premier League
EUROSPORT
imageTitle
Mbappe bohaterem. Real czeka na ruch Barcelony
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica