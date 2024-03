czytaj dalej

W najbliższych dniach wielu zje więcej jajek niż na co dzień. Dla ekspertów od żywności to jeden z najzdrowszych produktów odżywczych. Według WHO, każdy bez problemów z cholesterolem, może ich zjeść nawet 12 tygodniowo. Barwa skorupki nie ma znaczenia, ale świeżość już tak. Materiał magazynu "Polska i Świat".