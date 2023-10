Gdzie głosować? Znajdź swój lokal wyborczy w Olsztynie

Gdzie głosować w Olsztynie? Podpowiadamy, jak znaleźć swoją komisję wyborczą. Co prawda w mieście w tym dniu nie będzie bezpłatnej komunikacji, ale dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano transport do i z lokali wyborczych.

W najbliższą niedzielę, 15 października, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP, które będą połączone z referendum ogólnokrajowym. Głosować będzie można w godzinach 7-21. Aby oddać ważny głos na każdej liście kandydatów do Sejmu i Senatu należy postawić znak X przy jednym nazwisku.

Osoby z niepełnosprawnością, które nie mają możliwości dotrzeć do lokalu wyborczego mogą zagłosować na dwa sposoby: korespondencyjne lub przez pełnomocnika. Zamiar głosowania korespondencyjnego musiały zgłosić do 2 października, bądź też miały możliwość ustanowienia pełnomocnika do 6 października. Miasto zapewni również dojazd do lokali wyborczych osobom z niepełnosprawnościami.