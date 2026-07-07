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Olsztyn

Jechał za szybko, uderzył w auto, którym podróżowała rodzina. Zginął strażak i jego dwuletni syn

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Wypadek
Wozławki. W wypadku zginął mężczyzna i dwuletnie dziecko. Kierowca uciekał
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OSP Bisztynek
Alan G. odpowie za spowodowanie wypadku, w którym zginęli ojciec i dwuletni syn. Jechał z nadmierną prędkością, uderzył w tym auta, którym podróżowali.

Śledczy zarzucają 35-latkowi umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i spowodowanie śmiertelnego wypadku. - Mężczyzna poruszał się trasą Bisztynek - Wozławki z nadmierną prędkością około 150 kilometrów na godzinę. Nie zachował obowiązku prawidłowej obserwacji jezdni przed kierowanym przez siebie pojazdem i uderzył w tył poruszającego się w tym samym kierunku samochodu Skoda Octavia - przekazał prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śmierć na miejscu ponieśli ojciec, który był strażakiem ochotnikiem i jego dwuletni syn. Kierująca Skodą kobieta doznała poważnych obrażeń.

Alan G. odjechał z miejsca zdarzenia. Został zatrzymany po kilku godzinach. Był wtedy pod wpływem alkoholu.

- Oskarżony częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Nie przyznał się do ucieczki z miejsca zdarzenia - dodał prokurator Brodowski.

Wypadek w miejscowości Wozławki
Wypadek w miejscowości Wozławki
Źródło zdjęcia: OSP Bisztynek

Alan G. przebywa w areszcie.

Czytaj więcej: Niemal zupełnie zmiażdżony samochód. Zginęli strażak i jego dziecko

W jednym zakresie postępowanie umorzono

Mężczyzna miał postawiony jeszcze jeden zarzut dotyczący kierowania pod wpływem alkoholu. Twierdził jednak, że pił już po wypadku.

- Powołani przez prokuratora biegli w wydanych dwóch niezależnych opiniach nie byli w stanie zaprzeczyć wyjaśnieniom podejrzanego w tym zakresie. Dlatego też postępowanie w tym zakresie umorzono - podkreślił prokurator Daniel Brodowski.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekWarmińsko-MazurskiePolicja
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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