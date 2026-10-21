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Tragedia na drodze, nie żyje 15-latek

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W wypadku zginął 15-latek
Władysławowo. W wypadku zginął 15-latek
Źródło wideo: KMP w Elblągu
Źródło zdj. gł.: KMP w Elblągu
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Tragiczny wypadek w miejscowości Władysławowo (województwo warmińsko-mazurskie). Zginął 15-latek jadący na hulajnodze.

Jak poinformował nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, do wypadku doszło we wtorek około godziny 19 we Władysławowie, w powiecie elbląskim.

- Hulajnoga, którą jechał 15-latek zderzyła się z oplem kierowanym przez 39-latka. Kierowca auta osobowego był trzeźwy - powiedział Nowacki i dodał, że nastolatek miał na głowie kask.

W wypadku zginął 15-latek
W wypadku zginął 15-latek
Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu

Prowadzono reanimację chłopca, ale jego życia niestety nie udało się uratować.

W wypadku zginął 15-latek
W wypadku zginął 15-latek
Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu

Nowacki powiedział, że droga, na której doszło do wypadku, jest mało uczęszczana, lokalna.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekElblągHulajnogi elektrycznePolicja
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