Olsztyn Tragedia na drodze, nie żyje 15-latek Michał Malinowski |

Władysławowo. W wypadku zginął 15-latek Źródło wideo: KMP w Elblągu Źródło zdj. gł.: KMP w Elblągu

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Jak poinformował nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, do wypadku doszło we wtorek około godziny 19 we Władysławowie, w powiecie elbląskim.

- Hulajnoga, którą jechał 15-latek zderzyła się z oplem kierowanym przez 39-latka. Kierowca auta osobowego był trzeźwy - powiedział Nowacki i dodał, że nastolatek miał na głowie kask.

W wypadku zginął 15-latek Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu

Prowadzono reanimację chłopca, ale jego życia niestety nie udało się uratować.

W wypadku zginął 15-latek Źródło zdjęcia: KMP w Elblągu

Nowacki powiedział, że droga, na której doszło do wypadku, jest mało uczęszczana, lokalna.

Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.