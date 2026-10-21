Tragedia na drodze, nie żyje 15-latek
Jak poinformował nadkomisarz Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, do wypadku doszło we wtorek około godziny 19 we Władysławowie, w powiecie elbląskim.
- Hulajnoga, którą jechał 15-latek zderzyła się z oplem kierowanym przez 39-latka. Kierowca auta osobowego był trzeźwy - powiedział Nowacki i dodał, że nastolatek miał na głowie kask.
Prowadzono reanimację chłopca, ale jego życia niestety nie udało się uratować.
Nowacki powiedział, że droga, na której doszło do wypadku, jest mało uczęszczana, lokalna.
Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Źródło: tvn24.pl