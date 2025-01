Woda nadaje się już do spożycia

czytaj dalej

Nigdy nie ulegnę bezprawiu i przemocy. Nigdy dobrowolnie nie stawię się przed formalnie nieistniejącą komisją śledczą do spraw Pegasusa - napisał we wtorek były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Wcześniej sąd wydał zgodę na zatrzymanie i doprowadzenie go przed komisję. Zdaniem Ziobry decyzja ta ma "charakter przestępczy". "Poinformuję o tym policję, która po mnie przyjdzie, ale nie będę stawiał czynnego oporu" - dodał we wpisie.