Spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Odwołane lekcje w szkołach

Niebezpieczne opady śniegu w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W ostatnich dniach w powiecie nidzickim spadło nawet 70-80 centymetrów śniegu.

Dzień dyrektorski zamiast zajęć

Starosta nidzicki Paweł Przybyłek poinformował, że w czterech szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat, w środę nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze (wprowadzono tzw. dzień dyrektorski). Decyzję podjęto podczas poniedziałkowej narady z dyrekcjami szkół. Rodzice i uczniowie zostali uprzedzeni, podobnie kuratorium.

- Sytuacja na drogach jest wciąż niestabilna. Mieliśmy obawy, czy młodzież dotrze do szkół oraz do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, do którego dowozimy busami młodzież i dzieci także z ościennych powiatów - wyjaśnił Przybyłek. W powiecie około 30 procent uczniów dojeżdża na lekcje z różnych miejscowości spoza Nidzicy.

Starosta przekazał, że przewoźnik odpowiedzialny za dowożenie uczniów ma sprawdzić w środę, czy wszystkie trasy są przejezdne. Od tego zależy, czy normalne lekcje w powiatowych szkołach wrócą od czwartku, czy zajęcia będą odbywały się zdalnie.

Tak zwany dzień dyrektorski wprowadzono w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy, Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nidzicy oraz Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie.

Nauka zdalnie lub hybrydowo

Z kolei w szkołach w gminie Kozłowo (powiat nidzicki) od środy do piątku włącznie nauka będzie prowadzona zdalnie lub hybrydowo.

- Podjęliśmy tę decyzję ze względu na duży mróz i obawę, że coś może dziać się z transportem - powiedział wójt Marek Wolszczak.

Nauka zdalna będzie odbywać się w gminnych szkołach w Rogożu, Szkotowie i Zaborowie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie ma być prowadzona hybrydowo - miejscowi uczniowie mają uczyć się w szkole, a dojeżdżający - przez internet.

Wójt zapewnił, że szkoły są przygotowane do prowadzenia nauki zdalnej. Zaznaczył, że jeżeli jakieś dzieci przyjdą jednak do szkoły, to nauczyciele są przygotowani do zaopiekowania się nimi.

Warmińsko-mazurska kurator oświaty Jolanta Skrzypczyńska powiedziała, że kuratorium ma informację jedynie o odwołaniu zajęć dydaktycznych w szkołach prowadzonych przez powiat nidzicki oraz nauce hybrydowej w gminie Kozłowo. Dodała, że jak dotąd nie ma sygnałów, żeby sytuacja pogodowa wpłynęła na organizację zajęć w innych placówkach regionu.