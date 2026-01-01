Pociąg utknął koło Nidzicy, pasażerowie bez ogrzewania

Utrudnienia na kolei, drzewo uszkodziło sieć trakcyjną. Pociąg utknął koło Nidzicy

Skład został zatrzymany w czwartek po godzinie 8 na szlaku między Waplewem a Nidzicą. Jak poinformował Karol Jakubowski z zespołu prasowego Polskich Linii Kolejowych, przyczyną utrudnień jest drzewo, które pochyliło się na sieć trakcyjną.

- Na miejsce dojeżdża pociąg sieciowy. Wtedy dokładnie będzie można ocenić, jakie szkody powstały w wyniku tego zdarzenia. Na miejsce został skierowany też pojazd lokomotywy osłonowej, która będzie mogła być wykorzystana do dalszych czynności na miejscu, tak by jak najszybciej udrożnić szlak kolejowy oraz zapewnić pasażerom możliwość kontynuowania jazdy - powiedział w TVN24 Karol Jakubowski.

Pasażerowie bez ogrzewania

Dodał, że pasażerowie są pod opieką drużyny konduktorskiej. Podróżni zostali jednak pozbawieni ogrzewania.

- Jest to wynikiem tego, że sieć trakcyjna została uszkodzona. Dlatego działamy w taki sposób, by móc jak najszybciej zapewnić pasażerom kontynuację jazdy zastępczą komunikacją autobusową. Jesteśmy w kontakcie z przewoźnikiem. Staramy się, aby prace na miejscu mogły jak najszybciej rozpocząć - podkreślił Jakubowski.

Obecnie ruch na linii kolejowej między Działdowem a Olsztynem jest wstrzymany. Pociągi, które powinny tą trasą jechać, są kierowane na zmienioną trasę przez Iławę, o czym podróżni są również informowani na przystankach oraz za pośrednictwem portalu pasażera.

Jakubowski zaznaczył, że przewoźnik podjął działania, by zapewnić pasażerom zastępczą komunikację. - By jednak autobusy mogły ruszyć, potrzebne jest działanie ze strony służb na miejscu - dodał Jakubowski.

