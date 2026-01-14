Do Polski wleciały balony przemytnicze. Policja znalazła kontrabandę (25.12.2025) Źródło: TVN24

Jak przekazała w rozmowie z tvn24.pl starszy posterunkowy Magdalena Hrynkiewicz, na razie nic nie wskazuje na to, żeby balon był użyty w innych celach niż meteorologiczne. W przeciwieństwie do wielu podobnych zdarzeń w ostatnich tygodniach, w pobliżu nie znaleziono żadnej paczki z kontrabandą.

- Wyjaśniamy, skąd obiekt nadleciał i czy było to działanie intencjonalne - przekazuje policjantka.

Jako pierwsi o zdarzeniu poinformowali dziennikarze portalu Salon24, którzy przekazali, że balon nadleciał znad Białorusi.

Lawinowy wzrost incydentów

Pod koniec ubiegłego roku na portalu tvn24.pl regularnie informowaliśmy o balonach meteorologicznych, do których przemytnicy doczepiają kontrabandę, najczęściej papierosy.

Major Katarzyna Zdanowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podkreślała, że tylko na terenie jednego województwa zdarza się, iż nad granicą przelatuje kilkanaście balonów.

- Wynika to z tego, że przemytnicy szukają nowych sposobów na przemyt nielegalnych towarów, takich jak papierosy z Białorusi do Polski. Jest to spowodowane utrudnieniami w przemycie przez zieloną granicę oraz zamknięciem większości przejść granicznych w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Balony stały się nowym elementem i sposobem przemycania papierosów, a ich liczba bardzo wyraźnie wzrosła w 2025 roku. Przed kryzysem na granicy i wojnie na Ukrainie ta metoda działania niemal nie była używana przez przemytników - opowiadała major Zdanowicz.

Nad granicą

Major Zdanowicz zaznaczała, że procedura działania sprawców wygląda następująco: balon jest puszczany z nadajnikiem, a osoby po polskiej stronie, które mają odebrać paczki, wiedzą, gdzie te pakunki spadają.

- Kiedy wieje wiatr wschodni, czyli w kierunku zachodu, takich zdarzeń przybywa. Pojawienie się takiego wiatru jest sygnałem alarmowym dla funkcjonariuszy - podkreślała rozmówczyni tvn24.pl.

Balon spadł na Podlasiu

