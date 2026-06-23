Mazury Dramatyczne nagranie z jeziora Niegocin. Apel ratowników Michał Malinowski |

Niebezpieczne zdarzenie na jeziorze Niegocin Źródło zdj. gł.: MOPR

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W poniedziałek Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe opublikowało w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak kobieta wypada za burtę manewrującej gwałtownie łodzi do wody. Jak poinformowali ratownicy, do zdarzenia doszło nieopodal ich stacji ratowniczej na jeziorze Niegocin.

"W trakcie gwałtownych manewrów z jednostki wypada osoba. Żadna z osób na pokładzie nie ma na sobie kamizelki. Zasadnym wydaje się w tym momencie pytanie czy traktować to jako zabawę czy sytuację graniczącą z tragedią" - napisali ratownicy.

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O włos od tragedii na jeziorze Niegocin

We wpisie podkreślili, że to właśnie podczas takiej "zabawy" dochodzi najczęściej do tragedii.

W rozmowie z portalem tvn24.pl jeden z ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dodał, że najważniejsza jest wyobraźnia i zdrowy rozsądek.

Niebezpieczne zdarzenie na jeziorze Niegocin Źródło zdjęcia: MOPR

- Gdyby sternik miał trochę więcej wyobraźni, to pewnie by do tego nie doszło. Do tego oczywiście dochodzi brawura osoby, która wpadła do wody. Jak widać na nagraniu, wszyscy beztrosko się bawili i nikt nie miał na sobie kamizelki ratunkowej - powiedział.