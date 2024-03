We wtorek policja w Szczytnie (województwo warmińsko-mazurskie) została poinformowana, że w okolicy jeziora Kierwik spadło coś, co przypominało balon meteorologiczny. - Na obiekt natrafił jeden z mieszkańców, który początkowo nie alarmował służb. Zdecydował się nas zawiadomić dopiero po tym, jak usłyszał wiadomości o innym, podobnym obiekcie znalezionym na terenie województwa - przekazuje sierżant Emilia Pławska z komendy powiatowej w Szczytnie. Taki znaleziono też, o czym służby nie informowały wcześniej - we wsi Harsz na Mazurach w powiecie węgorzewskim.

Policjanci usłyszeli od zgłaszającego, że znaleziony przedmiot "od początku zbudził jego zainteresowanie". - Mężczyzna znalazł go w niedzielę podczas spaceru. Stwierdził początkowo, że nie ma sensu alarmować służb w związku z faktem, że niedaleko jeziora znalazł coś, co przypominało balon. Poniżej przyomocowane było jakieś urządzenie - przekazuje policjantka.

Jest też trzeci balon

Zarówno policja, jak i prokuratura zapewniają, że balony meteorologiczne nad regionem były znajdowane od dawna, zanim sytuacja międzynarodowa stała się napięta. - Czasami takie balony wypuszczano choćby po to, by sprawdzić kierunek wiatru - powiedział Brodowski. Zastrzegł jednak, że każde znalezisko wymaga sprawdzenia i zbadania.

"Wydaje się, że to balon meteorologiczny"

Do sprawy na konferencji prasowej odniósł się wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. - Wydaje się, że to podobna sytuacja (co wczoraj - red.), że to też jest balon meteorologiczny. Oczywiście te przypadki będą przedmiotem kolejnego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, który będzie zwołany w przyszłym tygodniu - przekazał minister.