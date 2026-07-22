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Olsztyn

Quadami wzdłuż rosyjskiej granicy, mandaty dla uczestników wyprawy

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Pięć quadów na pasie drogi granicznej
Pięciu mężczyzn z mandatami za przejażdżkę quadami przy granicy z Rosją
Źródło wideo: WMOSG
Źródło zdj. gł.: WMOSG
Wybrali się na przejażdżkę quadami w rejonie granicy polsko-rosyjskiej. Ich "wyprawę" zarejestrowały kamery strażników granicznych. Pięciu mężczyzn na "pamiątkę" otrzymało mandaty po 500 złotych.

W ubiegłą sobotę kamery Straży Granicznej nagrały pięciu mężczyzn poruszających się quadami wzdłuż granicy z Federacją Rosyjską. Operator Centrum Nadzoru Perymetrii przekazał informację funkcjonariuszom Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach, którzy skierowali na miejsce patrole.

Pięć quadów na pasie drogi granicznej
Pięć quadów na pasie drogi granicznej
Źródło zdjęcia: WMOSG

Mężczyźni zostali zatrzymani. Jak poinformowała ppłk SG Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka prasowa komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, byli to mieszkańcy powiatów kolneńskiego, ostrołęckiego, bialskiego i bielskiego.

Mandaty dla uczestników wyprawy

- Każdy z nich za przejażdżkę po pasie drogi granicznej otrzymał mandat w wysokości 500 złotych - dodała.

Straż Graniczna przypomina, że wejście na pas drogi granicznej, fotografowanie strony rosyjskiej czy zignorowanie znaku B-1 zakazującego ruchu mogą zostać uznane za wykroczenie.

Coraz więcej takich interwencji

Od początku roku funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 35 osób, które naruszyły przepisy w rejonie granicy z Federacją Rosyjską. W 2025 roku takich przypadków było 98, a w 2024 roku - 148.

Jak wskazują pogranicznicy, najczęściej są to Polacy. W swoich wyjaśnieniach zwykle tłumaczą, że chcieli z bliska zobaczyć granicę.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Straż GranicznaWarmia i Mazury
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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