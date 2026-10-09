Dziesiątki zgłoszeń. "Policja prędzej lub później dotrze do każdego autora gróźb"
Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski powiedział, że policja w całym regionie od rana odbiera sygnały o zagrożeniach w szkołach. - W każdym powiecie policjanci pojawili się pod szkołami, działamy w porozumieniu z samorządami, gdy jest taka potrzeba, policjanci wchodzą do szkół i rozmawiają z uczniami - przekazał Markowski, dodając, że żaden sygnał nie jest lekceważony.
- Wszystko sprawdzamy i ustalamy, od rana policjanci mają ręce pełne roboty - dodał Markowski.
Dotąd policja zatrzymała trzech uczniów - w Ełku, Szczytnie i Bartoszycach. Najmłodszy ma 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Galwieciach natomiast matka jednej z uczennic poinformowała, że jej córka dowiedziała się o planowanym ataku na konkretnego chłopca, inne dzieci też miały być zagrożone. Dlatego dyrekcja szkoły odwołała zajęcia.
Rzecznik wojewody: wiele sygnałów jest fałszywych
- Wiele sygnałów jest fałszywych. Uczniowie między sobą rozsyłają wiadomości o atakach, traktując to jak zabawę. A nie jest to zabawa, policja prędzej lub później dotrze do każdego autora gróźb. Prosimy, by ani młodsi, ani starsi nie bawili się w taki sposób - powiedział rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz.
W warmińsko-mazurskim już w czwartek wieczorem odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego poświęcone bezpieczeństwu w szkołach.
Dyrektorzy niektórych placówek rozsyłają do rodziców informacje z prośbą o uspokojenie nastrojów i wyciszenie emocji związanych z ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu.
Ataki w szkołach na Mazowszu
W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób – pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”.