Dziesiątki zgłoszeń. "Policja prędzej lub później dotrze do każdego autora gróźb"

Rzecznik prasowy KWP w Olsztynie o zatrzymanych nastolatkach Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie

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Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski powiedział, że policja w całym regionie od rana odbiera sygnały o zagrożeniach w szkołach. - W każdym powiecie policjanci pojawili się pod szkołami, działamy w porozumieniu z samorządami, gdy jest taka potrzeba, policjanci wchodzą do szkół i rozmawiają z uczniami - przekazał Markowski, dodając, że żaden sygnał nie jest lekceważony.

W związku z wpisem w internecie, w którym osoba groziła przeprowadzeniem ataku na uczniach, policjanci z #Ełk od razu po otrzymaniu informacji podjęli działania mające na celu ustalenie tożsamości autora.



Dzięki podjętym czynnościom dziś rano policjanci zatrzymali 17-latka -… pic.twitter.com/hni5RgS2n7 — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) October 9, 2026 Rozwiń

- Wszystko sprawdzamy i ustalamy, od rana policjanci mają ręce pełne roboty - dodał Markowski.

Dotąd policja zatrzymała trzech uczniów - w Ełku, Szczytnie i Bartoszycach. Najmłodszy ma 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Galwieciach natomiast matka jednej z uczennic poinformowała, że jej córka dowiedziała się o planowanym ataku na konkretnego chłopca, inne dzieci też miały być zagrożone. Dlatego dyrekcja szkoły odwołała zajęcia.

Dyrektorka jednej ze szkół podstawowych w Bartoszycach zauważyła, że na jednej z platform internetowych, na profilu ucznia, pojawiło się zdjęcie noża oraz wpis mogący świadczyć o zaistniałym zagrożeniu. O wszystkim zostali poinformowani policjanci z Bartoszyc, którzy w szkole… pic.twitter.com/ytIj6b3VsM — KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) October 9, 2026 Rozwiń

Rzecznik wojewody: wiele sygnałów jest fałszywych

- Wiele sygnałów jest fałszywych. Uczniowie między sobą rozsyłają wiadomości o atakach, traktując to jak zabawę. A nie jest to zabawa, policja prędzej lub później dotrze do każdego autora gróźb. Prosimy, by ani młodsi, ani starsi nie bawili się w taki sposób - powiedział rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz.

W warmińsko-mazurskim już w czwartek wieczorem odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego poświęcone bezpieczeństwu w szkołach.

Dyrektorzy niektórych placówek rozsyłają do rodziców informacje z prośbą o uspokojenie nastrojów i wyciszenie emocji związanych z ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu.

Ataki w szkołach na Mazowszu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób – pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”.