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Olsztyn

Dziesiątki zgłoszeń. "Policja prędzej lub później dotrze do każdego autora gróźb"

Michał Malinowski
Damian Nowicki
Zespół autorów
Oprac. Michał MalinowskiOprac. Damian Nowicki
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Policja zatrzymała nastolatka. Zapowiadał akt przemocy w szkole
Rzecznik prasowy KWP w Olsztynie o zatrzymanych nastolatkach
Źródło zdj. gł.: KWP w Olsztynie
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Policjanci z Warmii i Mazur odbierają dziesiątki sygnałów o zagrożeniach atakami w szkołach. W Szczytnie zatrzymali 16-latka, który groził atakiem w szkole, z kolei w Ełku 17-latka, który "groził przeprowadzeniem ataku na uczniach". W ich rękach jest też również 11-latek, który przyniósł do szkoły atrapę noża.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie Tomasz Markowski powiedział, że policja w całym regionie od rana odbiera sygnały o zagrożeniach w szkołach. - W każdym powiecie policjanci pojawili się pod szkołami, działamy w porozumieniu z samorządami, gdy jest taka potrzeba, policjanci wchodzą do szkół i rozmawiają z uczniami - przekazał Markowski, dodając, że żaden sygnał nie jest lekceważony. 

- Wszystko sprawdzamy i ustalamy, od rana policjanci mają ręce pełne roboty - dodał Markowski.  

Dotąd policja zatrzymała trzech uczniów - w Ełku, Szczytnie i Bartoszycach. Najmłodszy ma 11 lat i przyniósł do szkoły atrapę noża. W Galwieciach natomiast matka jednej z uczennic poinformowała, że jej córka dowiedziała się o planowanym ataku na konkretnego chłopca, inne dzieci też miały być zagrożone. Dlatego dyrekcja szkoły odwołała zajęcia. 

Rzecznik wojewody: wiele sygnałów jest fałszywych

- Wiele sygnałów jest fałszywych. Uczniowie między sobą rozsyłają wiadomości o atakach, traktując to jak zabawę. A nie jest to zabawa, policja prędzej lub później dotrze do każdego autora gróźb. Prosimy, by ani młodsi, ani starsi nie bawili się w taki sposób - powiedział rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Szymon Tarasewicz.

W warmińsko-mazurskim już w czwartek wieczorem odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego poświęcone bezpieczeństwu w szkołach. 

Dyrektorzy niektórych placówek rozsyłają do rodziców informacje z prośbą o uspokojenie nastrojów i wyciszenie emocji związanych z ostatnimi atakami w szkołach na Mazowszu.

Ataki w szkołach na Mazowszu

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach na Mazowszu doszło do ataku 15-latka, który ranił trzy osoby, jedną śmiertelnie. Dzień wcześniej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób – pięciu uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. 19-latek miał też ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Również w środę w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje „zrobić coś złego w szkole”. 

Źródło: PAP
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Tagi:
OlsztynPolicjaPrzemoc
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