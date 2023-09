Na drodze pędzące samochody. Obok biegacz. Nagranie z S51

Na drodze ekspresowej S51 koło Olsztyna jeden z kierowców nagrał mężczyznę, który urządził sobie trening biegowy przy prawej krawędzi trasy. - Zgodnie z przepisami jest to droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych - przypomina policja. I zapowiada przeprowadzenie czynności wyjaśniających w sprawie.

Policja: droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów

O komentarz do sytuacji z drogi ekspresowej S51 poprosiliśmy policję w Olsztynie. - 31 sierpnia 2023 roku do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące osoby poruszającej się pieszo po drodze ekspresowej nr 51 - przekazuje nam mł. asp. Andrzej Jurkun z olszyńskiej policji. I dodaje: - Zgodnie z przepisami prawa jest to droga przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, z wyłączeniem czterokołowca.