Ponad 9 tysięcy złotych mandatu dla 71-latka

Policjanci ze Szczytna (woj. warmińsko-mazurskie) ukarali 71-latka mandatem na kwotę ponad dziewięciu tysięcy złotych. Samochód z przyczepką, którym kierował, nie był przystosowany do jazdy. Stan techniczny obu pojazdów pozostawiał wiele do życzenia. Posiadały one różnego rodzaju usterki i uszkodzenia, które zagrażały bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.