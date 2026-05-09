Olsztyn Z okien wydobywał się dym, w mieszkaniu znaleźli ciała dwóch osób Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Szczytnie Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę po godzinie 9 strażacy otrzymali zgłoszenie o dymie wydobywającym się przez okno mieszkania na parterze dwukondygnacyjnego budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte.

- Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zastali w pełni rozwinięty pożar jednego z mieszkań znajdujących się na parterze. Występowało także bardzo silne zadymienie na klatce schodowej, które stanowiło zagrożenie dla pozostałych mieszkańców budynku - przekazał tvn24.pl st. kpt. Karol Doryn, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

Tragiczny pożar w Szczytnie Źródło: st. kpt. Karol Doryn

Część mieszkańców budynku, w którym jest sześć mieszkań, ewakuowała się samodzielnie. Pozostałym trzem osobom pomogła straż pożarna. Łącznie ewakuowano 11 osób.

Dwie osoby nie żyją

- W mieszkaniu strażacy znaleźli dwie osoby - kobietę i mężczyznę. Zostały one ewakuowane na zewnątrz i przekazane zespołowi ratownictwa medycznego, który stwierdził ich zgon - dodaje Doryn.

Dwie osoby zginęły w pożarze w Szczytnie Źródło: st. kpt. Karol Doryn

- Na razie nie znamy tożsamości tych osób, trwa identyfikacja - powiedziała mł. asp. Agata Stefaniak z policji w Szczytnie.

Działania strażaków polegały na ugaszeniu pożaru, przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu pozostałych mieszkań pod kątem obecności osób poszkodowanych i występowania tlenku węgla.

Pożar został ugaszony. Na miejscu policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności mające na celu ustalenie przyczyny śmierci dwóch osób oraz okoliczności wybuchu pożaru.

OGLĄDAJ: TVN24