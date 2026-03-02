Logo strona główna
Olsztyn

Jechał pod prąd, zajeżdżał drogę. Był po narkotykach. Nagranie

Szczytno. Nie zatrzymał się do kontroli, popełnił 17 wykroczeń
Szczytno. Nie zatrzymał się do kontroli, popełnił 17 wykroczeń
Policjanci ze Szczytna (Warmińsko-Mazurskie) zatrzymali po pościgu kierowcę, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. 38-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Prowadził pod wpływem narkotyków. W sumie popełnił aż siedemnaście wykroczeń.

W piątek (27 lutego), około godziny 18, policjanci ze Szczytna otrzymali zgłoszenie od świadka, którego zaniepokoił styl jazdy jednego z kierowców. Według niego kierujący mógł być pod wpływem alkoholu.

Mundurowi zauważyli wskazany samochód w miejscowości Trelkowo. Gdy chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej i użyli sygnałów, ten zaczął uciekać.

Tragiczny finał policyjnego pościgu. 21-latek nie żyje

Tragiczny finał policyjnego pościgu. 21-latek nie żyje

Wrocław
Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki

Wkurzony wziął traktor i ruszył w dal. Nie zatrzymała go policja, wpadł ciągnikiem do rzeki

Białystok

- Podczas pościgu kierujący popełniał liczne wykroczenia. Mężczyzna najeżdżał na linię podwójną ciągłą, poruszał się pod prąd oraz wymuszał pierwszeństwo przejazdu - przekazał podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pościg zakończył się w miejscowości Grom. To tam policjanci doprowadzili do tego, że mężczyzna zjechał z drogi i został zatrzymany.

Prowadził pod wpływem narkotyków

- Za kierownicą Opla siedział 38-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty. Mężczyzna znajdował się pod wpływem narkotyków oraz posiadał aktywny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów od czerwca 2021 roku. Podczas dalszych czynności policjanci w plecaku znajdującym się w pojeździe znaleźli środki odurzające. Ponadto samochód nie posiadał aktualnej polisy OC, ważnych badań technicznych i nie był dopuszczony do ruchu - dodał policjant.

Szczytno. Nie zatrzymał się do kontroli, popełnił 17 wykroczeń
Szczytno. Nie zatrzymał się do kontroli, popełnił 17 wykroczeń
Źródło: KWP w Olsztynie

38-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków, kierowania pojazdem z aktywnym zakazem sądowym, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania substancji odurzających. Odpowie również za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.

- Wstępna analiza wykazała, że kierujący popełnił co najmniej 17 wykroczeń drogowych, za które grozi mu około 20 tysięcy złotych grzywny oraz 96 punktów karnych. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd - podał podkomisarz Markowski.

Opracował Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP w Olsztynie

Warmińsko-MazurskiePolicja
