Jechał pod prąd, zajeżdżał drogę. Był po narkotykach. Nagranie

W piątek (27 lutego), około godziny 18, policjanci ze Szczytna otrzymali zgłoszenie od świadka, którego zaniepokoił styl jazdy jednego z kierowców. Według niego kierujący mógł być pod wpływem alkoholu.

Mundurowi zauważyli wskazany samochód w miejscowości Trelkowo. Gdy chcieli zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej i użyli sygnałów, ten zaczął uciekać.

- Podczas pościgu kierujący popełniał liczne wykroczenia. Mężczyzna najeżdżał na linię podwójną ciągłą, poruszał się pod prąd oraz wymuszał pierwszeństwo przejazdu - przekazał podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pościg zakończył się w miejscowości Grom. To tam policjanci doprowadzili do tego, że mężczyzna zjechał z drogi i został zatrzymany.

Prowadził pod wpływem narkotyków

- Za kierownicą Opla siedział 38-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty. Mężczyzna znajdował się pod wpływem narkotyków oraz posiadał aktywny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów od czerwca 2021 roku. Podczas dalszych czynności policjanci w plecaku znajdującym się w pojeździe znaleźli środki odurzające. Ponadto samochód nie posiadał aktualnej polisy OC, ważnych badań technicznych i nie był dopuszczony do ruchu - dodał policjant.

38-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania pojazdem pod wpływem narkotyków, kierowania pojazdem z aktywnym zakazem sądowym, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz posiadania substancji odurzających. Odpowie również za popełnione wykroczenia w ruchu drogowym.

- Wstępna analiza wykazała, że kierujący popełnił co najmniej 17 wykroczeń drogowych, za które grozi mu około 20 tysięcy złotych grzywny oraz 96 punktów karnych. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd - podał podkomisarz Markowski.

