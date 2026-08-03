Olsztyn Tragedia na drodze. Nie żyje 31-latek, pasażerka w ciężkim stanie w szpitalu Oprac. Michał Malinowski |

Tragiczny wypadek niedaleko Susza Źródło wideo: KPP w Iławie Źródło zdj. gł.: KPP w Iławie

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Do wypadku doszło w niedzielne przedpołudnie na jednej z dróg w gminie Susz, w powiecie iławskim.

"31-latek kierujący BMW z niewyjaśnionej przyczyny zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo, po czym dachował" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Iławie.

Mężczyzna z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala. Jego życia niestety nie udało się uratować.

Tragiczny wypadek niedaleko Susza Źródło zdjęcia: KPP w Iławie

Do szpitala trafiła również 29-letnia pasażerka. Kobieta była reanimowana na miejscu. Ratownikom udało się jej przywrócić funkcje życiowe. Poszkodowana w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

Tragiczny wypadek niedaleko Susza Źródło zdjęcia: KPP w Iławie

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.