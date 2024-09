Zniszczył kilkanaście ambon myśliwych. Podejrzanemu grozi 5 lat więzienia

Wpadł na gorącym uczynku

- Po chwili zauważył mężczyznę, który niesie w ręku odcięty fragment drabiny, a przy nim leżącą na ziemi piłę elektryczną. Mężczyzna zorientował się, że został nakryty na gorącym uczynku i rzucił się do ucieczki. Łowczy zapamiętał to, jak wyglądał sprawca i zauważył, że wsiada on do zaparkowanego ponad kilometr dalej samochodu - przekazał Wilczewski.