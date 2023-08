Za szybko, bez pasów, ale z zakazem i promilami. Za tę jazdę dostał 22 punkty karne

Policjanci z Olsztyna zatrzymali kierowcę, który przekroczył prędkość, zmieniał pas ruchu bez wcześniejszej sygnalizacji, prowadził po alkoholu, a do tego jechał bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. 49-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 1800 złotych. Na jego konto wpłynęły 22 punkty karne.

Długa lista wykroczeń

- Policjanci z olsztyńskiej drogówki przerwali tę niebezpieczną jazdę i zatrzymali auto do kontroli. Za kierownicą bmw siedział 49-letni mieszkaniec Olsztyna, od którego funkcjonariusze zaraz po podejściu do pojazdu wyczuli silny zapach alkoholu. Badanie alkomatem wykazało w organizmie 49-latka ponad dwa promile alkoholu - zrelacjonował Jarkun.

Okazało się również, że 49-latek prowadził auto, mimo ciążącego na nim sądowego zakazu. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia. - Policjanci sporządzili dokumentację z interwencji, która trafi do sądu - przekazał oficer prasowy olsztyńskiej policji.