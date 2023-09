Potrącił 19-latkę na rolkach. Nie udało się jej uratować

czytaj dalej

To najbadziej demagogiczna kampania wyborcza od 1989 roku - mówił w "Rozmowie Piaseckiego: czas decyzji" profesor Klaus Bachmann, historyk, politolog z SWPS. Odnosząc się do antyniemieckiej retoryki w kampanii, ocenił, że "to nie jest polityka, która jest skierowana przeciwko Niemcom". - Ona też Niemcom specjalnie nie szkodzi. To jest polityka, która jest skierowana do tego, żeby zdezawuować, czy zdyskredytować polską opozycję - powiedział.