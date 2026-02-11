Błąd podczas wycinki. Drzewo spadło na przejazd kolejowy

Powiat ełcki Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek (10 lutego) w miejscowości Siedliska, w powiecie ełckim, była prowadzona wycinka drzew w rejonie przejazdu kolejowego. W pewnym momencie jedno z drzew przewróciło się na tory w chwili, gdy przejeżdżał samochód osobowy.

- W wyniku błędu mężczyzny drzewo spadło w sposób niekontrolowany na przejazd kolejowy, w chwili gdy przejeżdżał przez niego samochód osobowy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Pilarz był trzeźwy - poinformowała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Drzewo spadło podczas wycinki na przejazd kolejowy Źródło: KPP w Ełku

Zdarzenie spowodowało kilkugodzinne utrudnienia w ruchu. - Drzewo uszkodziło elementy infrastruktury kolejowej, a także całkowicie zablokowało jezdnię - dodała policjantka.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policjanci oraz służby techniczne.

Opracował: Michał Malinowski

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24