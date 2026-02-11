Logo strona główna
Olsztyn

Błąd podczas wycinki. Drzewo spadło na przejazd kolejowy

Drzewo spadło podczas wycinki na przejazd kolejowy
Powiat ełcki
Źródło: Google Earth
W Siedliskach (Warmińsko-Mazurskie) podczas wycinki drzewo spadło na przejazd kolejowy, w chwili, gdy przejeżdżał przez niego samochód osobowy.

We wtorek (10 lutego) w miejscowości Siedliska, w powiecie ełckim, była prowadzona wycinka drzew w rejonie przejazdu kolejowego. W pewnym momencie jedno z drzew przewróciło się na tory w chwili, gdy przejeżdżał samochód osobowy.

- W wyniku błędu mężczyzny drzewo spadło w sposób niekontrolowany na przejazd kolejowy, w chwili gdy przejeżdżał przez niego samochód osobowy. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. Pilarz był trzeźwy - poinformowała aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Drzewo spadło podczas wycinki na przejazd kolejowy
Drzewo spadło podczas wycinki na przejazd kolejowy
Źródło: KPP w Ełku

Zdarzenie spowodowało kilkugodzinne utrudnienia w ruchu. - Drzewo uszkodziło elementy infrastruktury kolejowej, a także całkowicie zablokowało jezdnię - dodała policjantka.

Na miejscu pracowały służby ratunkowe, policjanci oraz służby techniczne.

Opracował: Michał Malinowski

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24
Karol Nawrocki

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24

Karol Nawrocki
Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ełku

Warmińsko-MazurskiePolicja
