Ciężarówka zatańczyła na lodowatej nawierzchni i wpadła w zaspę. Gigantyczny korek

Ciężarówka wpadła w zaspę na drodze krajowej 15 koło Lubawy Źródło: TVN24

Reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz od rana opowiada na antenie o trudnych warunkach w północno wschodniej Polsce. Po godzinie 8.30 przekazał informację o utrudnieniach na krajowej 15 w okolicach Lubawy.

Ciężarówka utknęła w zaspie. Ogromne korki na DK15

W miejscowości Sampława pod Lubawą ciężarówka utknęła w ogromnej zaspie i jej kierujący nie mógł kontynuować jazdy. - Kierowca tego samochodu jechał lekko pod górę, w pewnym momencie próbował wyjść z poślizgu, dodał gazu i ta ciężarówka zatańczyła na lodowatej nawierzchni i wpadła w zaspę, utknęła. Ta sytuacja trwa już od mniej więcej półtorej godziny - relacjonował po godzinie 8.30 reporter TVN24.

Nie ma alternatywy

Mariusz Sidorkiewicz powiedział, że nie ma alternatywy dla drogi krajowej 15, żeby ominąć utrudnienia.

- Są tutaj lokalne drogi, ale są one zasypane śniegiem, dlatego kierowcy stoją w gigantycznym korku, my w tym korku też utknęliśmy, w tej chwili ruch jest prowadzony wahadłowo - informował. W przydrożnych rowach - jak zwracał uwagę nasz reporter - zalega już około pół metra śniegu. - Tyle śniegu napadało ostatniej doby. Za ciężarówką stoi pług, ale co z tego, skoro ciężarówka blokuje drogę i te pługi nie mogą pracować, do tego wieje i z pól nawiewa na bieżąco śnieg na drogę. I powtarzamy ten komunikat, jeśli nie musicie poruszać się po warmińsko-mazurskim, to odłóżcie wszelkie plany dotyczące podróży - zaapelował reporter TVN24, Mariusz Sidorkiewicz.