- Jesteśmy między Olsztynkiem a Pawłowem. Znajdujemy się przy bocznej drodze na S7. Stoimy w korku. Przed chwilą przyjechał traktor, który sam się zakopał. Kolega z samochodu obok poszedł na spacer w kierunku wyjazdu z S7. Okazało się, że stoi tam tir, którego próbują odkopać, podobno z jednym wiaderkiem piasku. Trochę to wszystko brzmi kuriozalnie - mówiła po 9 rano pani Małgorzata.

Kobieta wyjechała z 6-letnią córką we wtorek o godzinie 18 z Sopotu do Warszawy.

- Nawigacja pokazuje mi do Warszawy jeszcze ponad 3 godziny. To tylko teoria. W praktyce, jeśli dojedziemy popołudniu, to będzie dobrze. Mamy za sobą przejechanych około 200 kilometrów - dodaje kobieta.

Trudna sytuacja na S7

- W pewnym momencie udało mi się dojechać na stację benzynową, gdzie porozmawiałam z policją. Policjanci przekierowali wszystkich pytających kierowców na boczną trasę, twierdząc, że najprawdopodobniej zaraz odblokują S7, a to było mniej więcej około godziny 3 w nocy. Od tamtej pory dojechaliśmy do jednego punktu i stoimy - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl.

Pani Małgorzata mówi, że jej córce udało się zasnąć po wyczerpującej nocy. Sytuacja pogodowa nie zmienia się jednak i tak naprawdę nie wiadomo, ile jeszcze będą stać w korku.

- Zarówno ja, jak i wszyscy inni dzwoniliśmy na policję, ale policja stosuje tak zwaną spychologię. Cały czas śnieg sypie, zasypuje wszystko po kolei i tak naprawdę nie wiadomo, co będzie dalej - podsumowuje.

GDDKiA potwierdza: jeszcze wiele godzin utrudnień

Drogowcy z punktu informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie poinformowali, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi utrudnienia na S7 w Rychnowskiej Woli między Olsztynkiem a Ostródą mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Sytuacja ma charakter kryzysowy, na miejscu prowadzone są intensywne działania służb drogowych.

Jak przekazała rzeczniczka GDDKiA w Olsztynie Katarzyna Kozłowska, trasa S7 jest przejezdna w obu kierunkach. Występują jednak spowolnienia, a na pasach ruchu w kilku miejscach stoją pojazdy ciężarowe, które mają problem z podjazdem pod wzniesienia.

