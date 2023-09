Wojskowe samoloty startują i lądują na drodze pod Olsztynem. Początek ćwiczeń ROUTE 604

czytaj dalej

To, że dzisiaj Jarosław Kaczyński daje mu kolejną szansę, jest absolutnym skandalem - powiedział poseł Polski 2050 Paweł Zalewski, odnosząc się do startu Łukasza Mejzy z list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu. Polityk Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak ocenił, że "Mejza to prawdziwy symbol upadku moralnego w polskim parlamencie". Udziału Mejzy u boku Jarosława Kaczyńskiego w sobotnim wiecu PiS bronił poseł tej partii Bartosz Kownacki.