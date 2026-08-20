Olsztyn Chłopiec wpadł do otworu w garażu. W środku wystawały pręty. Dziecko ma przebite płuco Oprac. Tomasz Mikulicz |

Nowa Wieś. Strażak uratował dziecko, które wpadło do szamba. Przeprowadził resuscytację i przywrócił mu funkcje życiowe Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KPP w Ełku

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Służby dostały zgłoszenie w środę po godzinie 12. W miejscowości Romanowo w powiecie ełckim dziewięcioletni chłopiec wpadł do otworu w garażu. W środku wystawały pręty.

Jak mówi nam aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w garażu trwały prace remontowe, a otwór był przygotowany do wykonania schodów w piwnicy.

Lądował śmigłowiec LPR Źródło zdjęcia: KPP w Ełku

Był pod opieką dorosłych członków rodziny

- Pręty, które tam wystawały, były potrzebne prawdopodobnie do zrobienia szalunku pod schody - informuje policjantka.

Dodaje, że dziecko przebywało akurat u rodziny, nie jest to jego miejsce zamieszkania.

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- W momencie zdarzenia znajdowało się pod opieką dorosłych członków rodziny. Byli oni trzeźwi - zaznacza policjantka.

Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności sprawy i badają, czy są podstawy, aby ktoś z opiekunów został pociągnięty do odpowiedzialności.

Stan dobry i stabilny

Dziecko zostało zabrane śmigłowcem do szpitala. Jak mówi prof. Adam Hermanowicz, kierownik oddziału chirurgii i urologii dziecięcej UDSK w Białymstoku, chłopiec ma przebite płuco.

- Jego stan - biorąc pod uwagę obrażenia, których doznał - jest dobry i stabilny - podkreśla.

Dziecko pozostanie w szpitalu przez najbliższy czas.