Chłopiec wpadł do otworu w garażu. W środku wystawały pręty. Dziecko ma przebite płuco
Służby dostały zgłoszenie w środę po godzinie 12. W miejscowości Romanowo w powiecie ełckim dziewięcioletni chłopiec wpadł do otworu w garażu. W środku wystawały pręty.
Jak mówi nam aspirant Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku, w garażu trwały prace remontowe, a otwór był przygotowany do wykonania schodów w piwnicy.
Był pod opieką dorosłych członków rodziny
- Pręty, które tam wystawały, były potrzebne prawdopodobnie do zrobienia szalunku pod schody - informuje policjantka.
Dodaje, że dziecko przebywało akurat u rodziny, nie jest to jego miejsce zamieszkania.
- W momencie zdarzenia znajdowało się pod opieką dorosłych członków rodziny. Byli oni trzeźwi - zaznacza policjantka.
Funkcjonariusze ustalają szczegółowe okoliczności sprawy i badają, czy są podstawy, aby ktoś z opiekunów został pociągnięty do odpowiedzialności.
Stan dobry i stabilny
Dziecko zostało zabrane śmigłowcem do szpitala. Jak mówi prof. Adam Hermanowicz, kierownik oddziału chirurgii i urologii dziecięcej UDSK w Białymstoku, chłopiec ma przebite płuco.
- Jego stan - biorąc pod uwagę obrażenia, których doznał - jest dobry i stabilny - podkreśla.
Dziecko pozostanie w szpitalu przez najbliższy czas.