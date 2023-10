Auta jeździły za szybko, postawili policjanta z drewna. Pomógł, ale musiał zniknąć

czytaj dalej

Wszystkie na tej kanapie siedzimy, ale jak z niej wstaniemy, to coś realnie może się zmienić - mówiła w sobotę na antenie TVN24 Natasza Parzymies, reżyserka filmu "Też to słyszycie". Zachęcająca do głosowania w wyborach krótkometrażowa produkcja jest skierowana do kobiet. - Próbowaliśmy dotrzeć do tych dziewczyn, które ewidentnie muszą być zrozumiane, potrzebują tego pchnięcia i jakiejś iskierki nadziei - dodała Parzymies.