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Nietrzeźwy mężczyzna sterował łodzią na jeziorze Mamry. Na pokładzie były dzieci

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Nietrzeźwy mężczyzna sterował łodzią na jeziorze Mamry
Nietrzeźwy mężczyzna sterował łodzią na jeziorze Mamry. Na pokładzie dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Blisko 2 promile alkoholu miał mężczyzna, który sterował łodzią motorową na jeziorze Mamry. Na pokładzie znajdowało się troje dzieci.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 20 na jeziorze Mamry w gminie Pozezdrze (woj. warmińsko-mazurskie). Służby zostały powiadomione po tym, jak jedno z dzieci znajdujących się na łodzi skontaktowało się z matką i poinformowało, że mężczyzna sterujący jednostką zasnął i nie ma z nim kontaktu. Kobieta zawiadomiła policję.

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie oraz ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po dotarciu do łodzi przejęli oni 47-letniego mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. Dzieci w wieku 6, 7 i 11 lat zostały przekazane pod opiekę jednej z matek.

Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu w organizmie 47-latka. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do komendy policji w Węgorzewie.

Jak przekazały służby, zatrzymany początkowo wykonywał polecenia funkcjonariuszy, jednak po doprowadzeniu do jednostki jego zachowanie uległo zmianie. Stał się agresywny, znieważał policjantów, a następnie uderzył jednego z nich, naruszając jego nietykalność cielesną.

Mężczyzna odpowie przed sądem

W związku z interwencją prokurator rejonowy w Giżycku zastosował wobec 47-latka środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi funkcjonariuszami.

Mężczyzna odpowie przed sądem za kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości, narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza oraz kierowanie gróźb karalnych wobec policjantów.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
jezioroWarmia i MazuryAlkoholPolicja
Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
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