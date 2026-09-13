Olsztyn Już mieli szukać zaginionego grzybiarza. Natknęła się na niego znajoma policjantka Oprac. Tomasz Mikulicz |

Jak nie zgubić się w lesie? Źródło wideo: Echa Leśne / Lasy Państwowe Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Było około godziny 9, gdy 75-latek z powiatu gołdapskiego wyszedł z domu na grzyby. Przed godziną 15 nie było go z powrotem więc zaniepokojona żona zadzwoniła na policję. Nie wiedziała, w którym lesie może się znajdować. Nie odbierał też telefonu.

Policjanci byli w trakcie przyjmowania zgłoszenia, gdy mężczyznę znalazła przypadkowo sierż. szt. Ewelina Radziszewska. Policjantka była po służbie. Jechała prywatnym autem. Zatrzymała się, gdy zaważyła go przy drodze pieszo-rowerowej.

Wyszedł na grzyby i nie wracał (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Shutterstock

Zatrzasnął w aucie telefon i kluczyki

"Rozpoznała go jako osobę, której dotyczyło zgłoszenie. Policjantka znała go, ponieważ mężczyzna był kiedyś jej sąsiadem i dlatego wiedziała, jak wygląda" – czytamy w komunikacie na stronie Warmińsko-Mazurskiej Policji.

Po krótkiej rozmowie potwierdziło się, że to właśnie poszukiwany 75-latek.

"Jak się okazało, podczas pobytu w lesie mężczyzna zatrzasnął telefon oraz kluczyki w samochodzie. Nie mogąc się z nikim skontaktować, postanowił wrócić pieszo" – informuje policja.