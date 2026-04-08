Powiat gołdapski. Był pijany, wjechał na stacji paliw w stojak z płynami. W aucie było 13-letnie dziecko Źródło: KPP w Gołdapi

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy z poniedziałku na wtorek 66-letni kierowca volkswagena przyjechał na jedną ze stacji paliw w powiecie gołdapskim. W pewnym momencie zaczął cofać i uderzył w stojący na zewnątrz regał z płynami eksploatacyjnymi.

Gdy na miejsce przyjechała policja okazało się, że kierowca miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu.

Uderzył w regał z płynami Źródło: KPP w Gołdapi

Przyznał się do winy

"Mężczyzna przewoził w pojeździe dwóch pasażerów, w tym 13-letnie dziecko. Kierujący został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi do wyjaśnienia sprawy. Funkcjonariusze zatrzymali jego prawo jazdy, a pojazd zabezpieczyli na parkingu" - pisze w komunikacie młodszy aspirant Marta Domańska z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

"Za spowodowanie kolizji drogowej został ukarany mandatem karnym w wysokości 5000 złotych, a na jego konto dopisano osiem punktów karnych" – zaznacza mł. asp. Domańska.

OGLĄDAJ: "Iran wie, że ta wojna mogłaby ich dobić". Co się może wydarzyć