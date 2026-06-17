Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pisz

Ratownicy z nakazem eksmisji. Po 50 latach muszą opuścić bazę nad Śniardwami

|
Mazurska Służba Ratownicza
Mazurska Służba Ratownicza
Źródło wideo: Mazurska Służba Ratownicza
Źródło zdj. gł.: Mazurska Służba Ratownicza
Burmistrz Pisza (woj. warmińsko-mazurskie) nie przedłużył umowy dzierżawy terenu nad jeziorem Śniardwy ratownikom z Mazurskiej Służby Ratowniczej. Nakaz eksmisji oznacza, że po blisko 50 latach będą musieli wyprowadzić się z tego miejsca. Ratownicy nie zamierzają jednak składać broni w walce z urzędnikami.

Mazurska Służba Ratownicza działa od 1978 roku. Siedziba jednostki znajduje się w Okartowie, na wschodnim brzegu jeziora Śniardwy. Baza jest położona na dwóch działkach: własnej stowarzyszenia i dzierżawionej od Pisza. Umowa z gminą Pisz wygasła w 2021 roku i nowej nie podpisano.

- Działka gminy Pisz nie ma drogi dojazdowej. Aby do niej dojechać, trzeba przeciąć działkę Mazurskiej Służby Ratowniczej. Dlatego burmistrz Pisza próbuje wymusić służebność na dojeździe. Bez tego działka jest bezwartościowa. Ale to też ostatni bezpiecznik, który uniemożliwia jej sprzedaż - wyjaśnia w rozmowie z tvn24 Kuba Gwiazdowski z Mazurskiej Służby Ratowniczej.

Spotkanie u wojewody nie przyniosło rezultatu

Ratownicy proponują kompromis: służebność gruntowa dla gminy w zamian za minimum 10-letnią dzierżawę. Burmistrz jednak odmawia i nakazał eksmisję.

- Burmistrz nie zmienił swojej decyzji. Kilka tygodni temu wojewoda zaprosił nas i burmistrza na spotkanie, podczas którego próbował znaleźć kompromis, jednak stanowisko burmistrza nie uległo zmianie. Burmistrz próbował na nas wymusić przekazanie mu służebności gruntowej, ale nie chcieliśmy się na to zgodzić bez jakichkolwiek gwarancji. Zależało nam na przynajmniej kilkuletniej umowie. W ten sposób nie mogą skutecznie wykonać tej eksmisji - mówi Kuba Gwiazdowski.

Ratownicy z Mazurskiej Służby Ratowniczej działają w rejonie jeziora Śniardwy
Ratownicy z Mazurskiej Służby Ratowniczej działają w rejonie jeziora Śniardwy
Źródło zdjęcia: Mazurska Służba Ratownicza

Ratownicy nie mogli porozumieć się ze starym burmistrzem, więc postanowili poczekać do wyborów. Nowy burmistrz deklarował współpracę, jednak z czasem jego stanowisko zaczęło się zmieniać. Na początku kwietnia rada miasta podjęła uchwałę o wycofaniu działki ze sprzedaży i wystosowała apel o jej wydzierżawienie Mazurskiej Służbie Ratowniczej. Mimo to burmistrz podtrzymał decyzję o eksmisji.

- Mówiliśmy, że damy tę służebność w zamian za podpisanie dzierżawy przynajmniej na siedem lat, dzięki czemu będziemy mogli sięgać po na przykład dotacje unijne. Finalnie burmistrz podjął decyzję, że jednak nie będzie dzierżawił - mówi Kuba Gwiazdowski.

I dodaje: - Burmistrz powtarza, że jest wyrok sądu, zgodnie z którym musi przeprowadzić eksmisję. To jednak nie jest do końca prawdą, bo wyrok sądu jest dla nas. Wystarczy odrobina dobrej woli. Właścicielem działki jest gmina i sąd oczywiście przyznał, że gmina jest właścicielem, ale przy odrobinie dobrej woli, dałoby się to załatwić.

Jedna z akcji Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy
Jedna z akcji Mazurskiej Służby Ratowniczej na jeziorze Śniardwy
Źródło zdjęcia: Mazurska Służba Ratownicza

Drugi argument burmistrza to służebność, a trzeci do samowole budowlane, które ratownicy wykonali na działce. - Za czasów PGR-u dyrektor mówił, że jeśli chcemy sobie postawić barak, to mamy stawiać. To były zupełnie inne czasy. Tak naprawdę kawałek budynku wychodzi poza obrys działki. Do budynku socjalnego dobudowaliśmy małą świetlicę, w której prowadzimy szkolenia. Przy dobrej woli również mógłby ją uznać - mówi Gwiazdowski.

Gwiazdowski dodaje, że w teorii ratownicy mogliby się przenieść w inne miejsce, ale jest to niezwykle skomplikowany, kosztowny i czasochłonny proces.

- Mamy sąsiednią działkę, która jest własnością stowarzyszenia, ale ma ograniczony dostęp do linii brzegowej. To jest tak naprawdę pole, na które przeniesienie całej infrastruktury byłoby niezwykle problematyczne. W praktyce to wielomiesięczny proces kosztujący kilka milionów złotych, których organizacja non-profit, taka jak my, nie posiada - przyznaje Kuba Gwiazdowski.

- Nie wyobrażam sobie, by ratownicy zostali pozbawieni tej działki z racji historii oraz skutecznego i aktywnego działania na jeziorze Śniardwy. To jedyna jednostka, która jest non stop w gotowości na tym obszarze. Brakuje zrozumienia. Nie wiem, czy to kwestia zawiści, zemsty, która ma być zrealizowana rękami obecnego burmistrza. Jeśli ktoś im zarzuca, że ratownicy dorabiają się na tym, prowadzą biznes, to jest w dużym błędzie. Wystarczy tam pójść i zobaczyć, w jakich warunkach działają - komentuje w rozmowie z tvn24.pl Sebastian Zuzga, przewodniczący Rady Miasta Pisza.

Jego zdaniem sytuacja znajdzie swój pozytywny finał. - Moja propozycja była taka, by nie robić 10-letniej dzierżawy, która pozwala na prawo pierwokupu, tylko dać im na przykład dzierżawę na dwa razy po osiem lat. To są prawdziwe wilki morskie. To ludzie, którzy nie boją się w wyjść warunkach, które zagrażają ich życiu. Trzeba im pomóc - dodaje Zuzga.

Ratownicy działają przez 365 dni w roku bez względu na warunki atmosferyczne
Ratownicy działają przez 365 dni w roku bez względu na warunki atmosferyczne
Źródło zdjęcia: Mazurska Służba Ratownicza

Burmistrz Pisza powołuje się na wyroki sądów

Inaczej tę sprawę widzą urzędnicy. Jak informuje Małgorzata Pietrzak, rzeczniczka prasowa burmistrza Pisza, decyzja o odmowie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy wynikała z "rażących naruszeń warunków umowy".

- W toku weryfikacji sposobu wykorzystania mienia komunalnego stwierdzono, że stowarzyszenie dopuściło się licznych samowoli budowlanych oraz eksploatowało grunt niezgodnie z jego przeznaczeniem. Sytuację dodatkowo zaognił fakt, że jeden z członków stowarzyszenia wystąpił z powództwem przeciwko gminie Pisz o zasiedzenie przedmiotowej nieruchomości, co zostało odebrane jako działanie bezpośrednio uderzające w interes majątkowy lokalnej społeczności - wyjaśnia Małgorzata Pietrzak.

Ratownicy pomagają między innymi zwierzętom
Ratownicy pomagają między innymi zwierzętom
Źródło zdjęcia: Mazurska Służba Ratownicza

Urzędnicy powołują się na wyroki sądów, które podzieliły ich argumentację. Poza tym, jak twierdzą, zwrot nieruchomości nie naruszy bezpieczeństwa osób korzystających z wypoczynku na jeziorze Śniardwy.

- Mazurska Służba Ratownicza dysponuje prawem użytkowania wieczystego do terenu bezpośrednio sąsiadującego z działką gminną, a dodatkowo posiada dostęp do linii brzegowej jeziora poprzez porozumienie z właścicielem prywatnej nieruchomości, który publicznie zadeklarował chęć dalszego wspierania działalności statutowej ratowników - argumentuje Małgorzata Pietrzak.

Urzędnicy odnoszą się również do spekulacji na temat ewentualnej inwestycji, która miałaby powstać na działce. Nieoficjalnie mówi się o hotelu.

- Inwestycja jest w tej lokalizacji wykluczona ze względu na uwarunkowania środowiskowe i prawne - działka leży na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru Natura 2000 Puszcza Piska i nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gminie nie są znane zamierzenia inwestycyjne podmiotów trzecich dotyczące budowy hotelu - dodaje Małgorzata Pietrzak.

Ratownicy szukają pomocy w ministerstwie

Ratownicy chwytają się różnych możliwości wsparcia. Jedną z nich jest apel do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Chcą, by minister był mediatorem w sporze między nimi a burmistrzem Pisza. Zależy im na tym, by przed końcem czerwca mieć umowę dzierżawy gwarantującą stabilną obecność na kolejne 10 lat. Ponadto chcą, by doszło do wstrzymania eksmisji do czasu wypracowania porozumienia.

Co na to ministerstwo? W odpowiedzi przesłanej do redakcji czytamy, że "MSWiA monitoruje sytuację systemu ratownictwa wodnego w całym kraju, w tym na Mazurach. Nie ma zagrożenia braku działań ratowniczych w powiecie piskim. Na jeziorze Śniardwy i okolicznych jeziorach działają także inne podmioty ratownicze (m.in. MOPR, WOPR)".

Ratownikom grozi eksmisja
Ratownikom grozi eksmisja
Źródło zdjęcia: Mazurska Służba Ratownicza

"Sprawa Mazurskiej Służby Ratowniczej i gminy Pisz była przedmiotem postępowania sądowego, które zakończyło się prawomocnym wyrokiem. MSWiA nie ingeruje w indywidualne umowy dzierżawy, ani spory cywilnoprawne między stowarzyszeniami a gminami" - czytamy dalej.

Mazurska Służba Ratownicza to samodzielna, akredytowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji służba ratownicza. Działa całą dobę, przez 365 dni w roku. Swoim zasięgiem pokrywa jezioro Śniardwy oraz okoliczne akweny w rejonie południowych Wielkich Jezior Mazurskich.

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
6 min
pc
"Czekaliśmy na tę chwilę". Poczobut odebrał prestiżową nagrodę
Fakty+
37 min
pc
Oglądaj dłuższe wydanie "Faktów"
Fakty
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
Podcast polityczny
Udostępnij:
Tagi:
Warmińsko-MazurskieWarmia i Mazury
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Polka przekroczyła kolejną granicę i zaskoczyła. "Nie mogłam znieść tego, jak grałam"
EUROSPORT
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Pierwsza taka sesja w historii polskiej giełdy. Rekordowy wynik WIG
BIZNES
P.O.D.
"Jezus nie jest popularny w świecie rock'n'rolla"
Estera Prugar-Wójcicka
Do wypadku doszło na terenie kopalni w Bytomiu
Wypadek w kopalni. Trwa akcja ratunkowa
Bytom
Pożar pojazdu na Saskiej Kępie
Słup czarnego dymu nad Warszawą
WARSZAWA
Wstrzymane zwodzenie kładki na Ołowiance w Gdańsku
Awaria kładki. Nie podnosi się, zwodzenie wstrzymane
Trójmiasto
Emmanuel Macron
Jednoznaczny apel G7. Ochrona dzieci i młodzieży ma być priorytetem
BIZNES
Joao Neves strzelił gola dla Portugalii
Ekspresowy gol Portugalii. Akcja palce lizać
RELACJA
Urodziny USA
"Amerykanie nie są jedynymi". Ambasador USA o sojuszu polsko-amerykańskim
Polska
Kielce. Mężczyzna oddał strzały, został zatrzymany
Stał przy straganie, nagle wyjął broń i zaczął strzelać. Nagranie
Kielce
komputer bitcoin krypto
Wyścig z czasem. "Całkowite wykluczenie Polski"
Łukasz Figielski
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Ogromne pieniądze z UE dla polskich rolników
BIZNES
Autobus zatrzymał się w polu
Wiózł 48 osób, zasnął za kierownicą. Jest akt oskarżenia
Rzeszów
Martwa foka na plaży w pobliżu Ustki
Martwa foka w Ustce. "Ciężko wyrokować, co się mogło zadziać"
METEO
Morze Bałtyckie, upał
Jakość wody w europejskich kąpieliskach. Jak wypadła Polska
METEO
Samoloty
F-35 nad Warszawą
WARSZAWA
Tadej Pogaczar wygrał 1. etap Tour de Suisse 2026
Nokaut w pierwszej rundzie. Pogaczar całkowicie zaskoczył rywali
EUROSPORT
Kierowca po wypadku trafił do szpitala. Łoś nie przeżył zderzenia z autem
Kierowca w szpitalu, łoś nie przeżył zderzenia z autem
WARSZAWA
imageTitle
Świetny start, fatalny koniec. Hurkacz za burtą w Halle
EUROSPORT
Donald Trump podczas szczytu G7 we Francji
Wszedł do sali i na moment się zatrzymał. Rozległ się śmiech
Świat
imageTitle
Toksyczna atmosfera u Szwajcarów? "Kapitan budzi kontrowersje"
EUROSPORT
Sam Altman i Donald Trump
G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"
BIZNES
Po ulewie ulice w mieście Jaen w Andaluzji zamieniły się w rzeki
Andaluzja. Woda porywała mieszkańców
METEO
Policja zatrzymała dwóch nietrzeźwych kierowców (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca z pięcioma zakazami
WARSZAWA
Waldemar Żurek na konferencji prasowej
Śmierć Polki w Ekwadorze. Żurek: polska prokuratura zajęła się sprawą
Świat
Jeff Bezos
Założyciel Amazona ostrzega przed nowym problemem. Wywoła go AI
BIZNES
shutterstock_2401849837
Coraz więcej zawałów u 50-latków. Jedna przyczyna w aż 204 krajach
Zdrowie
imageTitle
Polskie kluby poznały rywali w eliminacjach Ligi Konferencji
EUROSPORT
Szpital w Kozienicach zbadał sprawę śmierci 19-letniej Oliwii (zdjęcie ilustracyjne)
Śmierć 19-letniej Oliwii. Są wyniki wewnętrznego postępowania w szpitalu
KOZIENICE
Ceny paliw
Ile zapłacą firmy za podatek od nadzwyczajnych zysków?
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica