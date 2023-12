Potrącił śmiertelnie i uciekł. Trwają poszukiwania kierowcy

Do wypadku doszło w poniedziałek (25 grudnia) wieczorem. Policja została powiadomiona, że na drodze serwisowej doszło do potrącenia mężczyzny. Według zawiadamiającego poszkodowany był nieprzytomny, ale wykazywał funkcje życiowe.

Przybyłe służby ratunkowe podjęły czynności reanimacyjne. Niestety, mężczyzny nie udało się uratować, zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Nie miał przy sobie żadnych dokumentów. Ślady ujawnione przez policjantów na miejscu zdarzenia potwierdziły, że doszło do potrącenia przez pojazd. We wtorek funkcjonariusze ustalili tożsamość ofiary wypadku. To 37-letni mieszkaniec gminy Zalewo.