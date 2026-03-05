Wycinali drzewa, wpadli do lodowatej rzeki

Pieniężno. Usuwali drzewa, wpadli do rzeki

W czwartek, około godziny 9.30, do służb wpłynęło zgłoszenie o dwóch mężczyznach, którzy wpadli do rzeki Wałsza w Pienięznie. Do zdarzenia doszło podczas wycinki drzew.

Jeden z nich, 34-latek, samodzielnie wydostał się z wody. Drugiemu, 44-latkowi, który przepłynął ponad 100 metrów z nurtem rzeki, pomocy udzielili świadkowie oraz służby ratownicze.

Usuwali drzewa, wpadli do rzeki Źródło: KP PSP w Braniewie

"Świadkowie przekazali mężczyźnie drewnianą łatę, której się przytrzymał. 44-latek został ewakuowany przez strażaków z wody na sanie lodowe i dostarczony bezpiecznie do brzegu" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Mężczyzna był mocno wychłodzony. Trafił pod opiekę ratowników.

