Olsztyn

Jechali na komisariat. Nie żyje policjantka

Kierowca stracił panowanie nad autem
Piecki. Jechali na komisariat. Auto uderzyło w drzewo. Nie żyje 35-letnia policjantka
Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja
35-letnia sierżant Klaudia Nasiadko z Komisariatu Policji w Mikołajkach zginęła w wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Piecki (województwo warmińsko-mazurskie). Za kierownicą prywatnego auta siedział jej 29-letni kolega, z którym miała pełnić wieczorem służbę. Jechali prywatnym autem na komisariat. W pewnym momencie policjant stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. 

Do tej tragedii doszło w sobotę około godziny 19 na trasie Nawiady-Piecki na drodze krajowej numer 59.

Policjant i policjantka z Komisariatu Policji w Mikołajkach jechali prywatnym autem na służbę, którą mieli tego wieczoru pełnić razem.

Zginęła sierżant Klaudia Nasiadko. Miała 35 lat
Zginęła sierżant Klaudia Nasiadko. Miała 35 lat
Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Auto uderzyło w drzewo

"W pewnym momencie, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo. Dwoje funkcjonariuszy zostało uwięzionych w środku" - czytamy w komunikacie na stronie Warmińsko-Mazurskiej Policji.

Służby ratunkowe powiadomił kierowca, który jechał w pewnej odległości za autem policjantów.

Kierowca stracił panowanie nad autem
Kierowca stracił panowanie nad autem
Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Kierowca odniósł poważne obrażenia kończyn

W wypadku zginęła 35-letnia sierżant Klaudia Nasiadko. Kierowca trafił natomiast do szpitala.

- Odniósł poważne obrażenia kończyn. Z informacji od medyków wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Był trzeźwy - mówi nam podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Rodzinom policjantów została zapewniona pomoc psychologiczna.

W wypadku zginęła policjantka
W wypadku zginęła policjantka
Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Pełniła służbę od trzech lat i dziewięciu miesięcy

"Garnizon warmińsko-mazurskiej Policji poniósł ogromną stratę, a to zdarzenie przyniosło smutek, który pozostanie z nami na długi czas" - czytamy w komunikacie.

Sierżant Klaudia Nasiadko służbę w policji pełniła od trzech lat i dziewięciu miesięcy. Od początku w Komisariacie Policji w Mikołajkach.

"Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą 8-letniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka" - napisano w komunikacie.

"W nocy zginęła nasza wolontariuszka". Dwie osoby z zarzutami

"W nocy zginęła nasza wolontariuszka". Dwie osoby z zarzutami

Poznań
Nie żyje kobieta potrącona przez auto na chodniku. Dwie osoby zatrzymane

Nie żyje kobieta potrącona przez auto na chodniku. Dwie osoby zatrzymane

Poznań
