Piecki. Jechali na komisariat. Auto uderzyło w drzewo. Nie żyje 35-letnia policjantka Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tej tragedii doszło w sobotę około godziny 19 na trasie Nawiady-Piecki na drodze krajowej numer 59.

Policjant i policjantka z Komisariatu Policji w Mikołajkach jechali prywatnym autem na służbę, którą mieli tego wieczoru pełnić razem.

Zginęła sierżant Klaudia Nasiadko. Miała 35 lat Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Auto uderzyło w drzewo

"W pewnym momencie, z niewyjaśnionych do tej pory przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo. Dwoje funkcjonariuszy zostało uwięzionych w środku" - czytamy w komunikacie na stronie Warmińsko-Mazurskiej Policji.

Służby ratunkowe powiadomił kierowca, który jechał w pewnej odległości za autem policjantów.

Kierowca stracił panowanie nad autem Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Kierowca odniósł poważne obrażenia kończyn

W wypadku zginęła 35-letnia sierżant Klaudia Nasiadko. Kierowca trafił natomiast do szpitala.

- Odniósł poważne obrażenia kończyn. Z informacji od medyków wynika, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Był trzeźwy - mówi nam podkomisarz Tomasz Markowski, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Rodzinom policjantów została zapewniona pomoc psychologiczna.

W wypadku zginęła policjantka Źródło: Warmińsko-Mazurska Policja

Pełniła służbę od trzech lat i dziewięciu miesięcy

"Garnizon warmińsko-mazurskiej Policji poniósł ogromną stratę, a to zdarzenie przyniosło smutek, który pozostanie z nami na długi czas" - czytamy w komunikacie.

Sierżant Klaudia Nasiadko służbę w policji pełniła od trzech lat i dziewięciu miesięcy. Od początku w Komisariacie Policji w Mikołajkach.

"Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą 8-letniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka" - napisano w komunikacie.

OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"