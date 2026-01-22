AQNCVVNdjpRbBOF95sWab1d-VEfVhB1JI-xnJPfGIIlbOeyATYK_BklmFGELPdolw1RtCPtHWC3CJ1QBk1s8QKjiB3py-N_S-ePzptM2F4im0w.mp4 Źródło: KWP w Olsztynie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę (21 stycznia) Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie opublikowała nagranie, na którym widać stado kilkudziesięciu jeleni. W pewnym momencie zwierzęta zostają zaatakowane przez wilka i w popłochu uciekają. Część jeleni oderwała się od stada. Film nagrał kierowca z drogi niedaleko Pasymia w powiecie szczycieńskim.

Warmińsko-mazurska zaapelowała do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności zwłaszcza w rejonach zalesionych i na odcinkach dróg przebiegających w pobliżu pól. W takich okolicach zwierzęta mogą nieoczekiwanie wybiegać na drogę.

"Należy dostosować prędkość do warunków, zachować czujność, szczególnie o świcie i po zmroku, oraz pamiętać, że zwierzęta poruszają się w stadach. Po jednym osobniku mogą pojawić się kolejne" - podkreślili policjanci. Dodali, że bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego kierowcy.

Stado jeleni spłoszone przez wilka. Policja ostrzega kierowców Źródło: KWP w Olsztynie

Zwierzęta wychodzą z lasu

Kierownik Stacji Badawczej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Popielni, dr Mamadou Bah powiedział PAP, że choć dla ludzi obecne warunki zimowe, to znaczy obfite opady śniegu i silne mrozy, mogą być zaskoczeniem, to dla zwierząt nie jest to sytuacja nowa.

Dodał, że w poszukiwaniu pokarmu zwierzęta wychodzą z lasu na pola. Powiększają w ten sposób swój obszar żerowania. Gromadzą się także w stada.

- Zwierzęta łączą się w grupy, od kilku osobników aż po duże stada. Przyczyny są bardzo zróżnicowane. Zwierzęta mogą w ten sposób lepiej chronić się przed drapieżnikami, efektywniej żerować. Duże stado zapewnia też lepszą opiekę nad potomstwem - wyjaśnił.

OGLĄDAJ: TVN24 HD