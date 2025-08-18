Po skoku do wody szukali go w jeziorze. "Usłyszał apel i sam się zgłosił"

Do zdarzenia doszło w Ostródzie Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Oficer prasowa policji w Ostródzie Paulina Śliwińska przekazała, że mężczyzna sam zgłosił się na komendę, ponieważ pomyślał, że może chodzić o niego. - Usłyszał o naszym apelu, że szukamy mężczyzny, który z pomostu wskoczył do wody. Rzeczywiście wypłynął daleko od miejsca, w którym wskoczył do wody i wyszedł na brzeg. Nie wiedział, że jest poszukiwany. Dopiero, gdy zobaczył apel policji pomyślał, że może chodzić o niego i się z nami skontaktował - dodała policjantka.

Zakończono policyjne poszukiwania Źródło: KPP w Ostródzie

Poszukiwania mężczyzny

W niedzielę około godziny 17 świadkowie zaalarmowali ratowników na plaży miejskiej w Kajkowie, że z pomostu skoczył do wody mężczyzna, który nie wypłynął. Natychmiast zaczęli go szukać ratownicy, następnie policjanci z sonarem. Akację poszukiwawczą przerwano po zmroku.

W nocy policja przyznała w portalu społecznościowym, że rozważa różne hipotezy zdarzenia i zaapelowała do osób, które skakały z pomostu w Kajkowie o kontakt.

🔴UWAGA‼️ #Policjanci poszukują mężczyzny, który dzisiaj około 17:00, jak wynika z relacji świadka wpadł do wody na... Posted by Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie on Sunday, August 17, 2025 Rozwiń

Śliwińska przyznała, że powodem takiego apelu był fakt, że nikt nie zgłosił zaginięcia, na brzegu nie było pozostawionych ubrań, ani żadnego pojazdu np. roweru, czy auta. Te poszlaki pozwalały policji sądzić, że być może poszukiwana osoba żyje i po prostu wypłynęła na tyle daleko od miejsca, w którym wskoczyła do wody, że świadkowie uznali, że zatonęła. Głębokość w miejscu, gdzie mężczyzna wskoczył do wody wynosi cztery metry.

- Ta sytuacja była testem dla służb i dla ratowników na plaży. Wszystko zadziałało jak należy - podkreśliła Śliwińska.

Dzisiaj około godziny 17:00 oficer dyżurny ostródzkiej policji został poinformowany o tym, że na plaży miejskiej nad... Posted by Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie on Sunday, August 17, 2025 Rozwiń

W związku ze zgłoszeniem się poszukiwanego mężczyzny policja odwołała wszelkie czynności poszukiwawcze.