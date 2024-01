Napad na stację paliw. Mężczyzna groził bronią i ukradł pluszowego misia. Nagranie

Do zdarzenia doszło w niedzielę (31 stycznia) około godziny 20.30 na jednej ze stacji paliw w Ostródzie. Mężczyzna wszedł do budynku i wyciągnął rewolwer, którym zaczął grozić pracownikom oraz klientowi.

Ostróda. Napadł na stację paliw, był pijany

41-latek wszedł z bronią do budynku stacji paliw KPP w Ostródzie

W poniedziałek (1 stycznia) 41-latek usłyszał dwa zarzuty dotyczące rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz zmuszania osoby do określonego zachowania. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.