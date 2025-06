Tragedia podczas policyjnej interwencji. Nie żyje 39-latek

Do zdarzenia doszło w powiecie ostródzkim Źródło: Google Earth

W środę (4 czerwca) do ostródzkich policjantów wpłynęło zgłoszenie o awanturze domowej w jednym z mieszkań. Policjanci pojechali na miejsce. Drzwi otworzyła im kobieta, która poinformowała funkcjonariuszy, że w mieszkaniu znajduje się tylko ona ze swoim 5-letnim synem. Prawda okazała się jednak inna, ponieważ w środku znajdował się również 39-letni partner kobiety, który przed przybyciem policjantów próbował uciec z mieszkania przez okno.

"Niestety w trakcie tej próby ucieczki spadł z wysokości trzeciego piętra. Po tym, jak policjanci usłyszeli odgłosy dobiegające zza okna, podbiegli do niego i zobaczyli mężczyznę leżącego na trawniku przy bloku. Funkcjonariusze natychmiast wybiegli na zewnątrz, by udzielić mężczyźnie pomocy przedmedycznej. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego przetransportował mężczyznę do szpitala. Niestety na skutek poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie.

Okazało się, że mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary ośmiu miesięcy pozbawienia wolności.

36-latka, która miała dwa promile alkoholu w organizmie, została zatrzymana do wyjaśnienia sprawy. Po przesłuchaniu kobietę zwolniono. Dziecku została zapewniona opieka.

