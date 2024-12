Udało się ustalić prawdopodobną markę auta oraz kierunek, w którym odjechali

Na szczęście nic jej się nie stało

Podejrzani noc spędzili w policyjnym areszcie. W piątek usłyszeli zarzut pozbawienia wolności człowieka, za co grozi im do pięciu lat więzienia. Policjanci zwrócili się również do prokuratora nadzorującego sprawę o wystąpienie do sądu z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.